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本土增286例！台灣本島淨土僅存5縣市　全台確診分布一次看

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心20日宣布新增286例本土病例，全國進入3級警戒。在衛福部疾管署公布的最新本土病例地理分布圖中，自2020年1月1日至今，台灣本島的「淨土」只剩下嘉義縣市、屏東縣、花蓮縣以及台東縣5個地區。

新冠肺炎本土病例分布。（圖／疾管署）

▲全台本土病例地理分布圖。（圖／疾管署，下同）

在疾管署公布的全國嚴重特殊傳染性肺炎本土病例地理分布圖中，自2020年1月1日至今，全台本土病例數為新北市615例、台北市534例、桃園市97例、彰化縣62例、宜蘭21例、基隆市18例、台中市12例、高雄市11例、新竹市6例、新竹縣3例、台南市3例、南投縣1例、苗栗縣1例、雲林縣1例，累計共1385例。

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而台灣本島部分，只剩下嘉義縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣以及台東縣仍維持0本土確診；外島部分，澎湖縣、金門縣以及連江縣也是0本土確診。

而中央流行疫情指揮中心20日公布新增286例本土病例、1例死亡，並在同日下午3時發送疫情警示簡訊，主要針對4月20日至5月19日間前往新冠肺炎傳播高風險地區的民眾。發言人莊人祥也在記者會上指出，收到簡訊的人需要特別注意，若有出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅味覺異常等症狀，請盡速聯絡現居地方衛生機關來安排評估採檢。

▼各縣市確診病例數。

新冠肺炎本土病例分布。（圖／疾管署）

新冠肺炎本土病例分布。（圖／疾管署）

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