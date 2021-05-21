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「確診不是萬華的錯」　在地人曝421字心聲：18萬人遭全台霸凌

記者黃翊婷／綜合報導

「這不是萬華的錯。」現在一提到台北市萬華區，民眾大多都會聯想到新冠肺炎重災區，一名自稱是萬華人的網友在網路上匿名發文，強調萬華已經被同胞霸凌好幾天，希望大家停止「萬華等於確診」這種無腦的思想，還給當地人一個公平與正義。

▲▼北市環保局與國軍33化學兵群 萬華全區第二波大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市環保局與國軍33化學兵群協助進行萬華全區大消毒。（圖／記者周宸亘攝）

台北市萬華區截至今年3月統計，總人口數約18萬人，而萬華阿公店在這波疫情當中成為重災區，讓周邊民眾人心惶惶。臉書粉絲專頁「黑特地大小站」20日公開一份萬華人的投稿，這位自稱住在萬華的網友坦言，當地在短短幾日之內登上各大媒體版面，加上不公正的渲染，「就好像病毒是從這裡生出來的」，但萬華明明也是受害者，當地人卻得承受來自四方八方的揶揄以及排擠眼光。

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原PO感嘆，現在好像只要騎腳踏車、走路、坐公車、買菜經過萬華，就有機會感染新冠肺炎，「我24小時都待在萬華裡面，到目前我還好好的」、「萬華已經被同胞霸凌了好幾天，這不是萬華的錯」。

原PO認為，假設每一個確診者都去過100個地方，只要其中一個地方叫萬華，萬華就得替其他99個地區擔下這個罪名，這是不公平的，萬華人在事發第一時間就自動肅清街道、關上店面、窩在家裡，為台灣做好自我管理，這都是萬華人對台灣的貢獻，所以希望大家能停止「萬華等於確診」這種無腦的思想，還給當地人一個公平與正義。

萬華人的心聲。（圖／翻攝自Facebook／黑特地大小站）

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／黑特地大小站）

這篇總計421字的萬華人心聲文章，在網路上公開之後，獲得許多網友支持並轉發分享。而在PTT八卦板上，也陸續出現「萬華人以後會不會被霸凌」、「萬華已經被台灣人當成替罪羊了嗎」等文章討論，甚至還有人形容，現在的萬華就好像在學校時，被眾人欺負、霸凌的同學。

許多萬華網友也紛紛在相關討論底下留言回應，「我從小住萬華，現在健康得很」、「我萬華土生土長的，雖然現在不住在那裡，但大部分親友都還在，祈願他們平安、健康度過疫情，請別歧視萬華人」、「萬華很大，之前沒疫情時，外國朋友都會去龍山寺，如果萬華就等於瓢蟲（意指性產業），這樣的想法會不會太超過了」。

▼萬華區空拍畫面，人潮、車潮稀少。（圖／記者林振民攝）

▲▼空拍,台北市,萬華,龍山寺,人潮車潮稀少,防疫。（圖／記者林振民攝）

▼青草廣場開設第5處快篩站 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市萬華區成為疫情重災區，確診數不斷增加,台北市政府今宣布除現有的中興醫院、剝皮寮、和平醫院、西園醫院外，已協請三軍總醫院協助於青草廣場加開第5處快篩站 。（圖／記者李毓康攝）

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