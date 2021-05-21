瘋電影／催魂頻率　催眠強迫記憶今生所做的壞事　　

文／賴賴

瘋言瘋語：

由於本人曾經拍攝過催眠過程也曾經親身體驗，實在不理解這種操控被催眠者的真實性大概有多少，由於催眠必須在被催眠者完全信任催眠者的指令，即使是醫師都不是一件容易的事情，更何況只是一句話一個聲音就能造成催眠的可能，韓國演員的演技品質還是很整齊，不會有唸書般的對白在戲劇中出現，不過劇本差強人意，打發時間嚇嚇自己避暑的電影。

這部電影最主要想要表達的是：不是不報時機未到，不管你多壞多惡劣，這個世界或是其他世界都有可以收拾你的人，世界真理肯定是公平的，沒有人應該被欺負也沒有人欺負人後忘記就算了，累積恨意的歷史發酵後，會造成想像不到的反撲，這個時代不知道自己生命能還存留多久，時時把握懺悔的心意會是最有意義的事情。

人類才是這個世界上最可惡可怕的東西，不是鬼。

片 名：催魂頻率

英文片名：The Hypnosis

類 型：恐怖、懸疑/驚悚

上映日期：2021-05-12

片 長：01時25分

導 演：崔在勛

演 員：李大衛 、 祚弦 、 金道勳 、 南旻宇 、 金南優 、 孫昞昊

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

過著充實大學生活的英文系學生都賢（李大衛 飾），偶然因為轉學生振浩（金南優 飾）而對催眠產生興趣。都賢在崔教授（孫昞昊 飾）的幫助下接受了催眠治療，但在催眠體驗後，他卻開始看見充滿疑惑的記憶幻影，朋友們也一個接一個開始深受幻影折磨，而遭遇奇怪的事件。崔教授對他們催眠的目的究竟為何？

▲所有的事情都從教授催眠後開始。

▲偶像也有抑鬱問題，來找教授幫忙催眠治療，結果自殺身亡。

▲這一群育幼院的好友，為何不斷看到鬼。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI