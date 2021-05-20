獨／上市櫃老闆官員最愛！　大直美僑俱樂部驚傳員工染疫閉館3天

▲政商雲集、上市櫃老闆熱愛的大直ACC美僑俱樂部驚傳有餐廳員工染疫，俱樂部緊急關閉清消3天。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

驚！聞名中外且為台灣富商黨政菁英聚集的美僑俱樂部（American Club Taipei，對外簡稱ACC）驚傳有餐廳員工確診，根據知情者向《ETtoday新聞雲》記者透露，一名家住在北投的該俱樂部員工，曾於日前到萬華當地的傳統市場購物，因此確診罹患新冠肺炎（COVID-19）ACC因此緊急關閉俱樂部3天進行清理消毒。

根據美僑俱樂部ACC臉書粉絲專頁昨天公告「為了維護我們會員及家人、員工的健康安全，ACC將從5月19日起結束營業三天」但根據知情人透露，根據記者掌握美僑俱樂部ACC內部文件透露，美僑俱樂部內最知名的餐廳「Terrace」一名員工感染新冠肺炎。

▲政商雲集、上市櫃老闆熱愛的大直ACC美僑俱樂部驚傳有餐廳員工染疫，俱樂部緊急關閉清消3天。（圖／記者張君豪翻攝）

ACC文件顯示，5月13日這名在「Terrace」餐廳工作的服務生身體不適有輕微腹瀉，直到17日併發喉嚨痛症狀，雖然這名服務生下班後有到俱樂部附近的醫院就醫並拿了些感冒藥，但經過醫院篩檢、確定這名服務生發燒並罹患新冠肺炎。

▲政商雲集、上市櫃老闆熱愛的大直ACC美僑俱樂部驚傳有餐廳員工染疫，俱樂部緊急關閉清消3天。（圖／記者張君豪翻攝）

目前ACC美僑俱樂部臉書粉專並未透露有餐廳員工罹患新冠肺炎病例，僅表示從19日起要關閉營業內部進行三天消毒作業，但知情者透露，這名員工再美僑俱樂部高檔餐廳「Terrace」服務，他親姐姐也在ACC頂級的日本料理餐廳漁村「Gyoson」工作，但ACC強調罹病的服務生平常和親姐姐並未同住。

而且罹病者親姊目前身體並未出現任何症狀，ACC美僑俱樂透過官網強調：為了保障會員安全、以及員工健康狀況，將對ACC俱樂部進行全面的封閉性消毒，包含俱樂部內的球場、健身房、高檔餐廳、游泳池、會議室都將全面關閉3天進行清消。

但ACC台北美僑俱樂部向來以高檔奢華及隱密性高吸引眾多政商名流和社交名媛爭相入會，儘管入會費加保證金45萬5千元，每月另繳交月費9,200元，國內外不少政要及國內上市櫃公司老闆及富二代影視歌星都是該俱樂部會員；台北市社區感然疫情爆發後，也有民眾向市政府檢舉ACC美僑俱樂部違反群聚防疫規定，據了解目前市政府正立案調查中。

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