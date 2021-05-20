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全球新冠疫情惡化　新加坡香格里拉對話連2年取消

▲▼ 新加坡香格里拉飯店。（圖／達志影像／newscom）

▲新加坡香格里拉飯店。（圖／達志影像／newscom）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡20日專電

近來全球COVID- 19疫情惡化，新加坡本土疫情也升溫且不排除進一步緊縮防疫措施的可能，「香格里拉對話」亞洲安全峰會主辦單位今天宣布，取消原訂6月初於新加坡登場的會議。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）去年因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情取消，主辦單位英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）原本日前宣布今年將恢復舉辦，規劃6月4日至5日在新加坡香格里拉飯店舉行實體會議。

不料，IISS今天發布新聞稿表示，很遺憾必須宣布取消今年的「香格里拉對話」。

IISS說，原本來自亞洲、北美、中東及歐洲的國防部長、資深官員、企業領袖及戰略家都已確認出席這場會議。儘管面臨疫情挑戰，IISS仍與新加坡政府密切合作，特別是與新加坡國防部密切磋商，以確保會議順利舉行。

不過，IISS表示，很不幸地，受到新變種病毒等因素影響，近期全球疫情惡化，新加坡最近本土案例也上升，星國當局實施新一波防疫措施，且不排除進一步緊縮防疫措施的可能性，綜合考量各項因素後，舉辦實體會議已變得「不可行」。

IISS位於新加坡的亞洲辦事處將開始著手規劃明年中舉辦下一屆「香格里拉對話」實體會議。

「香格里拉對話」自2002年起於新加坡舉行，與會人士通常包括各國防長、軍事將領、高階軍方官員及專家學者等。台灣大多由學者代表參與。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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