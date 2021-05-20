內政部修土地標租租金標準　未來國家建設「免籌編經費徵收土地」

▲內政部修土地標租租金標準。圖為淡海新市鎮。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

為有效活化新市鎮公有土地的利用及整體建設，內政部20日部務會報通過修正辦法，調整新市鎮公有土地的租金標準，以符合市場行情，提高投資者標租意願，讓土地出租與出售並重，有助於未來國家重大建設需用土地時，政府不需再籌編經費徵收土地，可節省公帑並使經營多元化。

內政部表示，現行新市鎮公有土地標租租金及地上權權利金，以開發成本計算，金額較高，不符合出租市場行情，致目前新市鎮土地以標售為主。

配合新市鎮開發政策，達到土地出租與出售並重目標，內政部參酌歷年來新市鎮土地標租的實務經驗，以及其他公有土地標租的規定，於20日部務會報通過「新市鎮土地標售標租辦法」部分條文修正草案，彈性且合理計算土地租金，以貼近市場行情，加速招商引資。

這次修法，在土地年租金部分，將原本不得低於新市鎮開發總成本所估定地價之一定比率，修正為不動產估價師所估定土地市價1‰至5‰計算；另外在地上權權利金部分，原本不得低於新市鎮開發總成本所估定地價30％，修正為不得低於不動產估價師所估定土地市價的30％。

內政部以高雄新市鎮第一期產業專用區為例，土地年租金從修正前的1億529萬元，修正後調降為502萬元至2513萬元間，合理計算，提高有意投資購地開發業者租地投資意願。

此外，這次也配合行政機關土地標售、標租公告電子化作業，新增標售、標租土地公告事項，一併刊登機關網站及政府公報，以方便投資者上網瞭解投標內容。

內政部指出，「新市鎮土地標售標租辦法」部分條文修正草案，將依法制作業程序，於近日發布施行，以促使新市鎮公有土地順利標租，提高土地使用效率，達到招商引資，帶動周邊發展，此外，國家保有土地產權，將有助未來發展及都市建設。