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差200公尺相撞！　日本、俄羅斯2低軌衛星「驚險擦身過」

▲▼衛星。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲太空垃圾與衛星遍布，不僅使得發射新衛星難度增高，衛星相撞風險也增加。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

步入資訊時代後低軌道衛星數量越來越多，而俄羅斯「Kanopus-V」5號遙感衛星與日本「ASNARO」地球觀測衛星日前在軌道上越靠越近。據報導，這2顆衛星19日最接近時，彼此距離竟然只隔200公尺，差點出現相撞危機。

根據俄國《塔斯社》報導，俄羅斯航太總署（Roscosmos）發言人18日發出警告，近地（球）太空危險情況自動預警系統的主要數據分析中心指出，俄羅斯「Kanopus-V」5號遙感衛星與日本ASNARO衛星有相撞的風險，預計在19日凌晨4時左右會達到最近的距離，屆時2顆衛星將僅相隔200公尺。

所幸，俄羅斯航太總署隔日表示，這2顆衛星彼此擦肩而過之後，持續遵循著飛行路徑互相遠離，並無發生碰撞或其他事故報告。據悉，「Kanopus-V」5號遙感衛星於2018年12月27日在俄羅斯遠東的東方太空發射場（Kosmodrom Vostochny）發射升空，而日本ASNARO衛星則於2014年11月6日由第聶伯運載火箭（Dnepr carrier rocket）送上軌道。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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