靠新冠疫苗致富…9人躋身億萬富豪！　資產總額高達5400億元

▲新冠肺炎疫苗的利潤已經讓至少9人躋身億萬富翁行列。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

新冠肺炎襲捲全球,緊急研發出來的疫苗除了能夠有效抑制疫情之外,更讓這些製藥公司負責人賺進大筆鈔票。根據最新統計,新冠肺炎疫苗的利潤已經讓至少9人躋身億萬富翁行列,這些人的淨資產加起來約193億美元,足以讓低收入國家的「所有人民」接種疫苗1.3次。

根據「人民疫苗聯盟」(People's Vaccine Alliance)20日發布的最新統計顯示,新冠疫苗的利潤讓全球新增9位億萬富豪,其中包含美國莫德納生物技術公司(Moderna)執行長班塞爾、德國生技公司BioNTech執行長沙辛,以及中國康希諾生物公司(CanSino)的3位共同創辦人。

這9位新富豪的淨資產加起來約有193億美元(約台幣5456億元),可讓全球低收入國家的所有人民接種1.3次疫苗。

