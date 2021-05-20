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持槍嫌抓到了！台裔司機喊「來自台灣」保命　當局朝仇恨犯罪調查

記者詹雅婷／綜合報導

美國洛杉磯67歲台裔廖姓司機（Paul Liao）10日遭仇恨暴力，被一名歹徒持槍暴力洗劫，奪走約1500美元現金及手機，甚至還想劫走車，讓他嚇得當場大叫「我來自台灣」保住性命。依據警方19日最新消息，該名施暴男嫌已經落網。

美聯社報導，此案發生在洛杉磯郊區艾爾蒙地（El Monte），擔任共乘服務Lyft司機的67歲廖姓司機10日來到一間加油站洗車，等待著下名客人。但就在停留期間，一名持槍子闖入他的汽車後座，企圖劫車，當時的他試圖勸阻對方不要劫車，當場被對方持手槍毆打臉部2次，被搶走1500美元（約新台幣4萬2400元）及手機，這一切過程全被車內攝影機拍攝下來。

▲▼槍口下喊「我來自台灣」 台裔司機疑遭仇恨暴力。（圖／翻攝自gofundme）

▲▼槍口下喊「我來自台灣」 台裔司機疑遭仇恨暴力。（圖／翻攝自gofundme）

廖姓司機遇襲後，鼻子軟骨斷裂、臉部因受到毆打腫脹疼痛，依據他的的說法，在搶劫的過程中，對方曾詢問他是否來自中國。廖男媳婦克莉絲汀（Christine Ting）先前受訪時也說，嫌犯曾叫他「滾回中國」，假若並非一再說明「我來自台灣，不是中國」，可能性命早已保不住。

洛杉磯郡治安部門表示，一名男性嫌犯已經落網，關於逮捕此案嫌犯的更多細節，將於當地20日下午的記者會上說明，目前也正在調查此案是否屬於仇恨犯罪。

►槍口下喊「我來自台灣」保命！台裔司機遭暴力洗劫　當場噴血

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