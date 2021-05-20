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準媽媽在醫院睡著！醒來發現身旁多一團肉球　她驚喜：那是我女兒

準媽媽在醫院睡著！醒來發現身旁多一團肉球　她驚喜：那是我女兒。（圖／翻攝自TikTok／amyedunbar）

▲女子特殊的生產經驗在網路上引發討論。（圖／翻攝自TikTok／amyedunbar

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子在睡夢中突然被叫醒，意外發現身旁多了一個寶寶，原來她在醫院已經陣痛長達12個小時，小孩卻還是沒有要出來的跡象，所以打麻醉幫助入睡，沒想到孩子在她做夢時出生。

女子艾美(Amy Dunbar)近來在TikTok上分享她的奇妙生產經驗，她睡著以後，突然被負責觀察情況的護士叫醒，因為對方發現儀器突然監測不到腹中胎兒心跳，「不過護士反應很鎮定，要我別擔心，說她一定會找到的，結果一掀開我的毯子，發現寶寶已經躺在床上，她在我睡著時出生了」。

艾美表示，她看到剛出生的女兒像一團球一樣縮在床上，父親立刻驚慌大喊「我們需要幫助」，病房內瞬間湧進大量醫護人員，她當下雖然沒有哭但其實非常害怕，「這一切真的很嚇人，但最後結果還可以」。

影片發布後迅速獲得63萬點閱次數，以及11多萬個讚，上千網友留言，「看來你女兒會是一個獨立堅強的女性」、「寶寶表示：靠我自己就行」、還有許多女性羨慕艾美的無痛生產經驗，「真希望我以後生寶寶也能這樣」。

@amyedunbar

#stitch with @beyondboss_ everyone was in disbelief #birthstory #momtok #TikTokGGT

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