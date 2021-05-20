比爾蓋茲離異後首度出席論壇　網友驚見無名指還戴著婚戒

▲比爾蓋茲與梅琳達。（圖／路透）

實習記者巫彥臻／綜合報導

微軟公司（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與結婚27年的妻子梅琳達（Melinda Gates）離婚後，19日首度在家視訊公開現身，出席美國商會的線上全球經濟復甦論壇（Global Forum on Economic Recovery），眼尖網友發現，他左手無名指上還戴著婚戒。

在談論到為下一場全球健康危機做準備時，比爾蓋茲表示，「我們已經學到很多，並在研究與開發上進行投資，全球設立工廠，建立龐大專家團隊，下一次經歷這樣的疫情時，不會遭受不必要的損失。」

畫面中看不出來比爾蓋茲是在哪一個自宅參與線上論壇，《紐約郵報》先前披露，比爾蓋茲離婚前就已經躲在加州印地安泉的頂級私人高爾夫球俱樂部數月。

比爾蓋茲離婚後醜聞連環爆，傳記作家爆料，他在科技圈內一直是有名的玩咖，非常「沉迷女色」，還無數次邀請一堆全裸女郎到家中裸泳、開趴。有知情人士向《華爾街日報》爆料，一名女性工程師在信件中自稱曾與比爾蓋茲維持多年性關係，隨後，微軟董事會在2019年底聘請律師事務所，針對這名女員工的發函進行全面調查。

▲年輕時的比爾蓋茲。（圖／達志影像／美聯社）

據每日郵報（Daily Mail）報導，微軟內部歧視女性、職場性騷擾的問題嚴重。一名女員工抱怨說，男同事問她為什麼「穿得像蕩婦」，而另一名男子不斷傳簡訊表示要拍她屁股。另一起事件是，男員工在晚上的工作場所中撫摸、猥褻4名女同事，但內部調查發現他沒有違反騷擾規則，並以「人際互動認知不佳」撤銷投訴。

據統計，女性向微軟人事部投訴238起案件，其中涉及性騷擾有108次，性別歧視為118起。微軟女員工揭露，女性的薪水、晉升頻率低於男性，顯示女性被「忽視」、「貶低」以及「低報酬」的有毒文化，當女性投訴時，卻未受到良好的處理，這都是由於微軟缺乏適當的問責制以確保公平。