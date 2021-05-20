泰國市場大規模感染！867人驚爆確診　感染源竟是「廁所門」

記者吳美依／綜合外電報導

泰國巴吞他尼府（Pathum Thani）驚爆大規模感染事件，西蒙曼果菜市場（Simummuang fruit and vegetable market）一周內高達867人確診，且大多數人都因碰觸投幣式公廁內的同一扇門，不幸染疫。

綜合Thai PBS World、《曼谷郵報》報導，公衛官員5月7至15日期間，檢測全市場1萬480名攤商與員工，發現感染率高達8%。他們調查後確認，公廁入口處的旋轉門可能是大多數病例的感染源，使用者必須在此處投幣，才能入內使用廁間。

▲泰國西蒙曼果菜市場（Simummuang fruit and vegetable market）驚爆大規模感染。（圖／翻攝自Facebook／ตลาดสี่มุมเมือง）

公衛局常務秘書旺格拉吉（Dr. Kiatiphum Wongrajit ）於18日表示，867例中70％是泰國人、30％是外國移工，染疫者足跡分布在市場10區的其中2區。他提到，相關單位已經拆除廁所旋轉門，提供手部消毒用品，市場也每天全面消毒。

旺格拉吉表示，雖然感染者未涉足的8區保持開放，但市場5個入口全都設立檢查哨站，並已設立多達400張床位的野戰醫院，另一個同樣規模的臨時醫療站預計20日開始營運。此外，攤商必須提供篩檢陰性證明，才可以在市場內交易。

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