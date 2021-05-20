　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德州疫情下首度處決死刑犯　16萬網友連署求情無效

▲▼死刑犯瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼死刑犯瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國德州19日晚間處決死刑犯瓊斯（Quintin Jones），向其注射藥劑後當場宣布死亡，儘管瓊斯與支持者多次請願緩刑，網上連署高達16萬人次，生前也曾透過以影片懇求德州州長網開一面，但均遭到拒絕，而行刑當日安排美聯社記者作為媒體目擊證人，處刑當下卻無人通報，目前違法情況仍待調查。

監獄發言人德塞爾（Jeremy Desel）公開聲明，41歲的瓊斯在亨茲市（Huntsville）監獄被注射致命劑量的戊巴比妥後（Pentobarbital），在當地下午6點40分宣布死亡，根據在場人員口述，當下未發生任何異狀，但處決前失誤未通知媒體目擊證人，疑似違反州內法規，目前正積極調查。德州自1982年恢復死刑以來，570例處決案件中，現場均至少有一名媒體證人。

瓊斯1999年9月因83歲姨婆布萊恩（Berthena Bryant）拒絕借錢， 在家中用球棒將她打死，並偷走30美元（約新台幣900元）購買毒品。

瓊斯在獄中錄製一段4分鐘影片，懇求將死刑改判為終身監禁，強調自己不再是殺死姑婆的20歲青年，過去20年獄中深刻反省悔改，並向德州州長阿博特（Greg Abbott）喊話，「如果您能大發慈悲，我會活下去成為更好的人」，影片發布於《紐約時報》。

瓊斯的律師莫拉（Michael Mowla）多次向美國最高法院要求減刑，辯稱瓊斯不止患有「智力障礙」，從12歲起便有吸毒和酗酒歷史，更遭受長期虐待，而這些犯罪動機皆未納入考量。

「廢死刑」擁護者與瓊斯支持者紛紛請願減刑，其中包括受害者家人與演員保羅森（Sarah Paulson）等，網上連署高達16萬人次。

受害者妹妹朗（Mattie Long）致信德州赦免委員會，「我跟姊姊很親密，她的死讓我非常難過，但上帝是仁慈的，希望您能寬恕瓊斯的生命。」

美國最高法院18日拒絕瓊斯所有赦免請求，州長阿博特也拒絕推遲執法時間，阿博特自上任以來，只赦免一名死刑犯惠特克（Thomas Whitaker）。

瓊斯律師對此提出民事訴訟，表示種族歧視起了「不可允許的作用」，瓊斯案件與惠特克相似，唯一的區別是惠特克是白人，而瓊斯是黑人。

ET快訊
快訊／桃園49歲母與7歲女兒墜樓　送醫雙亡
快訊／世界先進員工收疫情警示簡訊　快篩結果陽性秒隔離
工程師未篩檢卻「狂收確診通知」　衛生局曝關鍵
快訊／開車未戴口罩「罰1.5萬」？　高雄衛生局回應了
LIVE／蔡英文退役犬志工確診官邸25人篩檢　總統府出面說明
當房仲變大陸新首富！「突傳死訊」享年50歲　公司證實了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

比爾蓋茲離異後首度出席論壇　網友驚見無名指還戴著婚戒

差200公尺相撞！　日本、俄羅斯2低軌衛星「驚險擦身過」

德州疫情下首度處決死刑犯　16萬網友連署求情無效

曾被拍成驚悚影集！水庫內藏失落村莊　淹沒70年後重見天日

全球新冠疫情惡化　新加坡香格里拉對話連2年取消

台星「防疫模範生」皆破功！　專家曝關鍵：給疫情減緩國最大警惕

一家7口慘成焦屍！奔逃躲雨「踩到電線」　集體觸電亡　

作家新書揭內幕　歐巴馬痛批川普是「種族主義和性別歧視的豬」

被113公斤大媽強迫「人與人的連結」　男崩潰求救：我推不開她！

準媽媽在醫院睡著！醒來發現身旁多一團肉球　她驚喜：那是我女兒

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

比爾蓋茲離異後首度出席論壇　網友驚見無名指還戴著婚戒

差200公尺相撞！　日本、俄羅斯2低軌衛星「驚險擦身過」

德州疫情下首度處決死刑犯　16萬網友連署求情無效

曾被拍成驚悚影集！水庫內藏失落村莊　淹沒70年後重見天日

全球新冠疫情惡化　新加坡香格里拉對話連2年取消

台星「防疫模範生」皆破功！　專家曝關鍵：給疫情減緩國最大警惕

一家7口慘成焦屍！奔逃躲雨「踩到電線」　集體觸電亡　

作家新書揭內幕　歐巴馬痛批川普是「種族主義和性別歧視的豬」

被113公斤大媽強迫「人與人的連結」　男崩潰求救：我推不開她！

準媽媽在醫院睡著！醒來發現身旁多一團肉球　她驚喜：那是我女兒

「開車未戴口罩」最重罰1.5萬　1999：離開家門就算外出

5／21起搭公車實聯制　刷桃園市民卡免掃條碼...計程車5／24實施

《模範計程車》編劇宣布下車！　第11集「畫風驟變」認了：跟導演意見不合

桃捷1到3月虧損近2億！6成收益來自機場端　疫情下客人剩不到5%

宏都拉斯獲中國疫苗真相曝光　外交部打臉：薩爾瓦多捐3萬劑AZ疫苗

《永恆族》墨西哥女星曾確診命危　拒送醫「寧可死在家」

疫情爆炸「民眾瘋搶物資」　醫勸沒必要：台灣不會餓死人

出奇不意！漢來侯家砸3億買老透天　電機行、便當店全鍍金

營養師曝「8種防疫食物」清單：幫助提升免疫力，多吃也不怕胖

陽台被野鴿霸占　主婦怨「鄰居都沒有」！網友嗨喊：是英薩吉

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！

唐鳳「全國通用實聯制」紅到日本　日網好羨慕

「查理咬我」瘋傳14年！影片將被永久刪除

「拍與女友做愛片」上傳破千萬點閱

宏都拉斯：可能為取得疫苗與台灣斷交

NHK：唐鳳「只花3天」做出簡訊實聯制！

開雲董娘女星自爆染新冠！　戴氧氣罩拒送醫

新郎落跑！她當場「改嫁男方賓客」

牧場工人性侵3母牛　1牛被操死

40萬劑疫苗自荷抵台 歐盟駐台代表：我們與友人同在

美聯準會4月會議紀錄悲觀　美股收跌164點

澳前將領：若中國武力犯台　將與美國爆發重大衝突

情侶飯店激情　窗戶全透明被看光

9歲童放學沒人接　爸媽離奇陳屍床上

更多熱門

相關新聞

美司令：若中對台出手　戰火恐蔓全球

美司令：若中對台出手　戰火恐蔓全球

台海局勢持續緊張，美國海軍陸戰隊司令伯格（David Berger）表示，儘管他不認為美中之間的戰爭無可避免，但美國過去遏制阻撓北京政府侵台的模式可能已經不再適用，「美國應該對衝突擴展至印太以外所有領域的可能性做好準備。」

被113公斤大媽性侵　男：推不開她

被113公斤大媽性侵　男：推不開她

他遇襲喊「來自台灣」保命　嫌犯落網

他遇襲喊「來自台灣」保命　嫌犯落網

UNIQLO疑用新疆棉！遭美國禁止進口

UNIQLO疑用新疆棉！遭美國禁止進口

拜登：美台海巡合作抵抗共同威脅

拜登：美台海巡合作抵抗共同威脅

關鍵字：

北美要聞死刑德州阿博特

讀者迴響

熱門新聞

口罩戴整天不舒服！陳珮騏1招化解

快訊／增286本土+1死「縣市分布曝光」！

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

快訊／脫口罩抽菸、喝水都要罰？　侯友宜開罰「標準」最新回應

朝陽確診女與20人夜唱！多人不適急送醫

「疫情警示簡訊」15:00發送！　4/20~5/19曾去高風險區注意

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

快訊／再添1死！今日本土新增286例

騎士車禍醫院快篩竟呈「新冠陽性」　3警傻眼

世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面