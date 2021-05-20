德州疫情下首度處決死刑犯　16萬網友連署求情無效

▲▼死刑犯瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國德州19日晚間處決死刑犯瓊斯（Quintin Jones），向其注射藥劑後當場宣布死亡，儘管瓊斯與支持者多次請願緩刑，網上連署高達16萬人次，生前也曾透過以影片懇求德州州長網開一面，但均遭到拒絕，而行刑當日安排美聯社記者作為媒體目擊證人，處刑當下卻無人通報，目前違法情況仍待調查。

監獄發言人德塞爾（Jeremy Desel）公開聲明，41歲的瓊斯在亨茲市（Huntsville）監獄被注射致命劑量的戊巴比妥後（Pentobarbital），在當地下午6點40分宣布死亡，根據在場人員口述，當下未發生任何異狀，但處決前失誤未通知媒體目擊證人，疑似違反州內法規，目前正積極調查。德州自1982年恢復死刑以來，570例處決案件中，現場均至少有一名媒體證人。

瓊斯1999年9月因83歲姨婆布萊恩（Berthena Bryant）拒絕借錢， 在家中用球棒將她打死，並偷走30美元（約新台幣900元）購買毒品。

瓊斯在獄中錄製一段4分鐘影片，懇求將死刑改判為終身監禁，強調自己不再是殺死姑婆的20歲青年，過去20年獄中深刻反省悔改，並向德州州長阿博特（Greg Abbott）喊話，「如果您能大發慈悲，我會活下去成為更好的人」，影片發布於《紐約時報》。

瓊斯的律師莫拉（Michael Mowla）多次向美國最高法院要求減刑，辯稱瓊斯不止患有「智力障礙」，從12歲起便有吸毒和酗酒歷史，更遭受長期虐待，而這些犯罪動機皆未納入考量。

「廢死刑」擁護者與瓊斯支持者紛紛請願減刑，其中包括受害者家人與演員保羅森（Sarah Paulson）等，網上連署高達16萬人次。

受害者妹妹朗（Mattie Long）致信德州赦免委員會，「我跟姊姊很親密，她的死讓我非常難過，但上帝是仁慈的，希望您能寬恕瓊斯的生命。」

美國最高法院18日拒絕瓊斯所有赦免請求，州長阿博特也拒絕推遲執法時間，阿博特自上任以來，只赦免一名死刑犯惠特克（Thomas Whitaker）。

瓊斯律師對此提出民事訴訟，表示種族歧視起了「不可允許的作用」，瓊斯案件與惠特克相似，唯一的區別是惠特克是白人，而瓊斯是黑人。