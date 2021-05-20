英國威廉王子接種首劑新冠疫苗　照片曝光！

▲現年38歲的威廉王子是英國王室第2順位繼承人。（圖／翻攝自推特@KensingtonRoyal）

記者詹雅婷／編譯

英國天空新聞報導，劍橋公爵威廉王子（Prince William）已於18日接種首劑新冠疫苗，並於推特公布接種疫苗的照片，同時感謝參與疫苗推廣的人員，「感謝你們所做的一切。」

依據照片，當時戴著淺藍色口罩的威廉王子拉起衣袖，讓醫療工作者順利完成疫苗施打程序。

在英國政府上週把新冠疫苗接種對象擴及至30多歲族群後，威廉王子18日施打第一劑新冠疫苗，但目前還不清楚凱特王妃是否也已經接種首劑疫苗。威廉王子的祖母英國女王伊莉莎白二世及已故祖父菲利普親王，均已於今年1月接種首劑新冠疫苗。

On Tuesday I received my first dose of the COVID-19 vaccine.



To all those working on the vaccine rollout - thank you for everything you’ve done and continue to do. pic.twitter.com/8QP6ao5fEb — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021

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