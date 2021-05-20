台星「防疫模範生」皆破功！　專家曝關鍵：給疫情減緩國最大警惕

▲新加坡4月底才獲得彭博社全球抗疫排行榜冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡和台灣曾經名列全球防疫模範生，卻不約而同在這個月爆發群聚感染和本土疫情。BBC報導指出，台灣的破功關鍵在於太注重「邊境控制」但卻忽略了國內防堵；新加坡則是忽略了機場破口，讓高風險國家的變種病毒傳入，至於兩國的共同問題就是疫苗接種速度過慢，這都是給予疫情減緩國家最大的警惕。

台灣：嚴格控制邊境 忽略國內防堵



根據BBC報導，新冠肺炎疫情爆發後，台灣是首批禁止外國旅客入境的地方，隨著病毒防堵成功，民眾和政府就開始變得自滿；據統計，台灣在2月中旬每1000人的病毒檢驗次數僅0.57次，新加坡則為6.21次。台大流行病學與預防醫學研究所林先和教授表示，「當時普遍的假設是，即使是出現症狀的人，感染新冠肺炎的可能性基本上為零。」

▲新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站。（圖／記者李毓康攝）



林先和補充表示，這種心態源於「病毒不可能越過台灣強大邊境」的信念，「醫生沒有認真對待，醫院沒有警覺，沒有做足夠的接觸者追蹤，人們顯現出自滿的感覺。」除此之外，台灣對未接種疫苗的機組人員疫檢要求，從最初的14天放寬到5天，最後為3天，這都凸顯了台灣的警覺心越來越薄弱。

▲萬華茶室爆發本土群聚病例。（圖／記者黃彥傑攝）



接著本土疫情就在成人娛樂場所「茶室」開始爆發，前副總統陳建仁表示，許多檢測陽性的人不願公開他們去過這些場所，讓追蹤確診者越來越困難，「這提醒我們，即便是一小部分人違規，也會導致疫情開始外洩。」

新加坡國立大學副教授庫克（Alex Cook）提到，台灣的情況反映出了一種持續性風險，「這種策略過於強調邊境控制，而沒有足夠的措施來防止國內疫情傳遞。」

新加坡：變種病毒從機場擴散

新加坡則是截然不同的狀態，該國境內一直維持著嚴格的防疫措施，包含禁止8人以上公共場所聚會、夜店酒吧關閉、婚宴等聚會也有人數限制，但樟宜機場卻爆發了今年最大的群聚感染。根據調查發現，機場工作人員接觸高風險地區國家的旅客後到美食街用餐，疫情因此擴散，高傳染性的印度變種病毒B.1.617也因此傳入該國。

▲新加坡樟宜機場。（圖／達志影像／美聯社）



疫情爆發後，新加坡當局宣布，將把來自高風險國家和地區的航班、乘客分開，機場人員也會按照分配區域工作。當地民眾質疑為何政府不盡早分流，新加坡國立大學公共衛生學院院長張毅穎（Teo Yik Ying，音譯）則認為，變種病毒進入新加坡是不可避免的。

張毅穎提到，作為貿易中心的新加坡由於經濟因素，幾乎不可能完全關閉邊境，「我能理解為什麼人們感到沮喪，因為大部分的新加坡人都非常遵從防疫措施。」他也指出，對單一國家關閉邊境並無法完全防堵病毒，「新加坡能向多少國家關閉邊境呢？我們必須明白，它永遠不是封閉單一國家就能解決的。」

台星困境：疫苗來源不穩

台灣和新加坡面臨相同疫苗接種問題。BBC指出，台灣人在疫情降溫時不願意接種疫苗，對於AZ疫苗的副作用擔憂更加降低接種速度，目前台灣僅接種了30萬劑疫苗；但疫情升溫後，又面臨疫苗數量不足的問題。陳建仁表示，「我們已盡力購買疫苗，但維持供應的唯一方法就是自己生產，這對台灣非常重要。」

▲新加坡目前約有30％的民眾接種了一劑疫苗，圖為輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



新加坡目前僅批准輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）兩款疫苗，目前約有30％的民眾接種了一劑疫苗，儘管該國已經是東南亞地區接種率最高的國家，但也同樣面臨疫苗採購的困難。張毅穎表示，英國、美國和中國都有能力自行生產疫苗，該國也預估對於疫苗的需求將是長期的，所以新加坡正努力走向自行研發生產疫苗。

張毅穎也說，台灣和新加坡病例激增，對於那些疫情已經減緩的國家來說是一個警惕，「當我們看到歐美國家開始放寬防疫措施時，我認為他們應該要非常謹慎，看看世界各地正在發生什事，在台灣和新加坡發生的事情是個信號，表明我們不該放鬆警惕。」

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