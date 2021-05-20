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疫苗推廣太慢　澳洲醫學會：國界一開「全民恐淪病毒活靶」

▲▼ 新冠疫苗,疫苗施打,疫苗,澳洲。（圖／路透）

▲澳洲自2020年3月起關閉國界，禁止大部分公民和永久居民以外者入境，讓境內確診病例相對低，目前僅不到3萬人染疫、910人病故。（圖／路透）

文／中央社雪梨20日綜合外電報導

澳洲國內的企業領袖疾呼提早開放國界，但澳洲最高醫護團體今天警告，在境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種作業牛步情況下，開放恐讓居民淪病毒的「活靶」。

路透社報導，澳洲醫學會（Australian Medical Association）表示，他們擔心許多居民會因澳洲抗疫成功而延後接種疫苗，因此呼籲有關當局加強宣導。

澳洲醫學會副會長莫伊（Chris Moy）告訴澳洲廣播公司廣播電台（ABC Radio）：「看到海外發生的疫情海嘯和變異病毒株發展，我們根本是活靶…除非澳洲有更大比例的人口完成接種，尤其50歲以上的居民。」

▲▼ 新冠疫苗,疫苗施打,疫苗,澳洲。（圖／路透）

澳洲自2020年3月起關閉國界，禁止大部分公民和永久居民以外者入境，讓境內確診病例相對低，目前僅不到3萬人染疫、910人病故。

然而，近幾個月來澳洲境內卻頻頻傳出小規模疫情爆發，且都與入境旅客在防疫旅館強制隔離14天出現破口有關。

澳洲醫學會表示，對疫苗猶豫的態度會升高這類破口的風險。

澳洲聯邦政府預算所做的假設，是境內2000萬成年人口會於年底完成接種。澳洲最近幾星期的疫苗接種作業確實有加速情形，目前已施打的330萬劑當中，約1/3 是在過去3週，但這個速度落後許多已開發國家。

然而，深受疫情重創的產業，無不施壓政府快快開放國界，把時間表從目前排定的明年中再往前提，不過總理莫里森（Scott Morrison）目前為止都以海外出現新變異病毒株為由，拒絕這類提議。

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