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新竹一高中傳霸凌　爸媽看影片才知：反被要求「噤聲」氣炸

▲新竹一高中傳霸凌　爸媽看影片才知：反被要求「噤聲」氣炸。（圖／翻攝新竹爆料公社）
▲臉書《新竹爆料公社》PO出一則疑似霸凌的影片，引起網友討論。（圖／翻攝《新竹爆料公社》）

記者陳凱力／新竹報導

臉書《新竹爆料公社》PO出一則疑似霸凌的影片，畫面中看到一名高中男同學向一名高中女同學鞠躬道歉，旁邊還圍觀著一群穿著同樣制服的同學，就在男同學鞠躬說完「對不起」後，突然從圍觀群眾中衝出一名男子出腳踹了他2下，該貼文引起1100多則留言、以及將近200次的分享。

新竹市光復高中說，經了解調查後，是校內的一名男同學與女同學發生不愉快，雙方相約公開道歉，沒想到卻被不相干的圍觀者出腳霸凌，目前已啟動輔導機制，並進行調查釐清，同時通知雙方家長到校協調，另新竹市警局少年隊也派人到校園調查狀況，為雙方製作筆錄，釐清案情始末。

被害人蕭同學說，5月1日他與吳姓女同學等人在包廂內唱歌時，因過份玩鬧發生肢體接觸，引起對方不開心，於是在網路上公布說17日要找女同學道歉，當天雙方約在某速食店附近，蕭同學才剛鞠躬道歉完，女學生也還沒表示意見，就被圍觀者出腳踹了2腳。

蕭姓男學生家屬坦承孩子有錯在先，但是當事人提出「只要道歉就好」，孩子也有誠意道歉，卻被不相干的圍觀者暴力相向，影片被上傳網路之前，家長根本不知道孩子被打，實在很捨不得。

蕭同學的親戚說，孩子的爸爸是水泥工、媽媽領有身障手冊，都是社經地位不高的人，孩子遇到這種事不敢說，躲在家裡不敢上學，父母雖著急卻不知道該上哪求助，後來是親戚看不下去才帶他們前往警局報案，沒想到反被警方要求「讓事情越小越好、不要上媒體」，讓她質疑難道是否要求受害者閉嘴。

親戚說，「做錯事我們認，我們也有誠意道歉，但是隨便什麼人都可以動手打人就太超過了。」影片是正義網友上傳揭發的，沒想到反被警方要求噤聲，是什麼道理？這次是運氣好，只有一個人出腳踹，如果運氣不好，旁邊有好幾個這種的怎麼辦，難道要出人命了才要處理嗎？

新竹市警局少年隊表示，今日凌晨該影片開始於網路流傳，上午7時許，警方發現霸凌影片後，主動前往新竹光復中學前往調查，並要求校方協助辨識、逐一通知相關人等到場說明，中午左右已完成雙方筆錄製作，蕭同學的父母也對警方快速偵辦，讓孩子安心回歸校園感到感謝，由於出腳男學生已年滿18歲，將依法對其函送新竹地檢署偵辦，預計相關公文可在今日下班前完成，至於親戚不滿警方的情緒發言，則予以尊重。

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