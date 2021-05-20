北韓高官注射中國藥品猝死　金正恩暴怒秒下令「禁用大陸貨」

▲金正恩下令禁止重點醫院使用中國製醫藥品。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）消息人士指出，北韓一名高層官員注射了中國製藥品後死亡，雖然尚未查出死因，但國家領導人金正恩知情後相當憤怒，立即要求北韓主要的重點醫院全數禁用中國進口的醫藥品。

根據《每日北韓》（Daily NK）報導，內部消息人士19日透露，北韓一名60多歲的經濟部門高官，在5月初於平壤醫科大學醫院注射了一種維生素B1衍生物的藥品「輔羧酶」（cocarboxylase），因為有能量代謝與神經和肌肉強化的效果，發揮了類似於疲勞恢復營養劑的作用，但在北韓無論是肺病、高血壓或是傳染病，此藥品就像「萬靈丹」一樣地被使用。

然而，這位罹患心臟病與高血壓症狀加劇的官員，在用藥不久後死亡，死因尚未查明。據悉，北韓目前遭受國際制裁與新冠疫情影響，難以取得進口藥品，因此當局推動以國產代替進口，但是人民對國內製藥廠製造的藥品普遍不信任，當時主治醫生原本想使用北韓自製藥劑，但其他醫療人員反對，表示不能向高級幹部注射國產藥品，因此最終決定注射了「中國製」的輔羧酶。

▲金正恩痛失經濟高官，除了禁用中國醫藥品外，也排除引進中國新冠疫苗樣品。（圖／達志影像／美聯社）

消息人士指出，這名60多歲官員從金正日時代就開始任職於經濟部門，是受到北韓勞動黨與金正恩信任的高層，金正恩得知死訊後除了傷心表示「失去了國家的人才」之外，還下令要求平壤重點醫院禁用中國製醫藥品，為了研發本土新冠疫苗而引進的疫苗樣品中，也必須排除中國疫苗。

報導提到，目前北韓當局正在調查平壤醫科大學醫院是從何種管道進口中國醫藥品，但相關調查也同時揭露了，連首都平壤的醫院都出現藥品保存失當的事實。據了解，部分醫藥品被錯誤地置於室溫之下，就算被放置於冷藏、冷凍櫃中，電力也是處於未開啟的狀態。因此，內部人士認為，即使獲得世衛的新冠疫苗援助，北韓也沒有適當保管設施。

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