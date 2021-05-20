快訊／台中增2確診 中市府15:00公布染疫足跡 記者游瓊華／台中報導 中央流行疫情指揮中心20日公布本土病例再新增286例，全台進入三級警戒！其中台中市20日又新增2例確診個案，台中市政府也將在下午3點召開記者會公布染疫足跡。 [廣告]請繼續往下閱讀... ET快訊 簡訊實聯制上線！ 莊人祥親自示範「疾管家掃碼」 增2起院內感染！ 和平病患看護染疫、三總增醫護確診 快訊／立院決議下週起停會 月底三讀紓困條例 「疫情警示」將發傳播高風險區 匡列時間範圍曝光 新北157例最多！ 北市87例「60例與萬華阿公店相關」 快訊／增1例死亡個案 女陳屍家中 快訊／增286本土+1死「縣市分布曝光」！新北市爆157例最 快訊／今日本土新增286例 連6天單日破百 快訊／花蓮維持0確診！ 鳳榮醫院女護理師2採陰性 LIVE／傳確診比昨天多 陳時中最新說明 18小時內湧928人報名！柯文哲發出醫護召集令 蔡壁如也登記 彰化公布最新確診足跡 知名肉圓、全聯、市場 快訊／朝陽確診女「與20人夜唱8hrs」 同學多人不適急送醫 分享給朋友： 追蹤我們： 新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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