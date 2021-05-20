快訊／台中增2確診　中市府15:00公布染疫足跡

國內疫情持續延燒，蔡政府不斷呼籲民眾勿信網路謠言，甚至自今（20）日起由中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥每天上午加開「全國防疫會議」，重點內容包括駁斥假消息。不過，民眾黨則質疑，能明白民進黨政府打擊中國假消息及認知作戰的決心，但對於友好媒體、側翼，以及自家黨員的「一條龍」式抹黑作戰，民進黨政府會不會也用同樣的篇幅來澄清，或是裝死？