一家7口慘成焦屍！奔逃躲雨「踩到電線」　集體觸電亡　

▲迦納一戶人家躲避暴風雨時，7人觸電慘死。（示意圖／達志影像）

記者吳美依／綜合外電報導

非洲國家迦納發生一起離奇意外，阿哈福（Ahafo）地區14日遭暴風雨侵襲，就連電塔也被破壞，裸露電線掉落在民宅四周。其中一戶人家的屋頂被狂風暴雨掀起，他們原本打算前往鄰近另一棟房屋躲避，未料卻因踩到電線而觸電死亡，一家10口中，7人成為焦屍。

綜合外媒報導，本案發生於阿蘇提菲縣（Asutifi），死者包括30歲屋主阿克蘇維（Akosuah Kwarteng）、妻子蕾貝卡（Rebecca Kwarteng）、29歲的雅亞（Yaa Bertha）以及夫妻倆14歲、7歲、4歲與2歲的孩子。據悉，其中5人到院時已經死亡，另外2人救治不久後傷重去世，其餘3個孩子仍在治療中。

副警長保羅（Paul Ankan）向《迦納時報》證實此案時表示，警方下午5時45分接獲通報，同仁調查現場後研判，由於雨勢太大導致，北部配電公司（NED）的電線掉到屋頂上，才會釀成這場悲劇。他透露，死者遺體目前存放在聖伊莉莎白醫院（St Elizabeth Hospital）太平間，等待驗屍。

此消息震驚全國，阿哈福地方首長博亞凱（George Yaw Boakye）前往醫院探視家屬、表示哀悼，並且承諾協助支付醫藥費與喪葬費用。

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