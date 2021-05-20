德銀行門口修路　開挖驚見「8公尺地道」！搶匪闖銀行陰謀曝光

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記者詹雅婷／綜合外電報導

德國西部市鎮施彭格（Spenge）一間銀行旁的人行道前陣子出現路面凹陷的狀況，相關人員獲報前來修補，沒想到發現一條約8公尺長、1公尺寬的地道。這條通道並未完工，但已足夠接近銀行所在大樓下方，警方認定，這極有可能是搶匪企圖闖進銀行所挖的通道。

綜合泰晤士報等外媒報導，事發於德國人口最多的北萊茵西發利亞邦（North Rhine-Westphalia），當地大眾銀行（Volksbank）分行入口處路面下陷，因此請來專業工人前來檢查。施工人員起初認為可能是排水出問題才導致，但就在開挖至地下約2公尺處時，意外發現詭異木板，且木板下方藏有一條地道，趕緊通報警方。

Ganoven schufteten umsonst - Zufall verhindert spektakulären Tunnel-Bankraub! https://t.co/EflNTTY1h7 — BILD (@BILD) May 18, 2021

經調查，這條地道長約8公尺、寬約1公尺，以木板支撐，一端通往銀行、另端通向附近的一處變電所，而變電所那一頭的門鎖早已被掉包。據悉，地道已經開挖一段時間，接近銀行所在大樓下方，但銀行牆壁並未被攻破。

目前尚未有嫌犯被逮捕。大眾銀行發言人表示，銀行安全防護措施完備，可抵禦搶劫竊盜威脅，且該間分行並未存放大量現金。銀行員工受訪時直言，挖地道企圖搶劫的計畫根本就是瘋了，「通常只會在電視裡看到這種事情。」

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