拜登強調要「美台海巡合作」　共同捍衛印太地區自由與穩定

▲拜登親自參與海岸警衛隊學校畢業典禮。（圖／路透）



實習記者徐于文／台北報導

美國總統拜登19日參加海岸警衛隊（Coast Guard Academy）畢業典禮，演說中強調海岸警衛隊快速擴大影響力，協助執行海洋國際準則，維護全球「開放與安全」的自由航行。他還特別針對中國與俄羅斯近日破壞性海域行動，重申與台灣新簽署的海巡合作計畫，攜手捍衛印太地區安全與穩定。

拜登在演講中強調，水域安全牽動全球貿易的流暢與安全，如果美國不積極制訂行為規範，以民主價值觀朔造準則，當某些國家試圖破壞系統時，全球貿易將會失去平衡，而海岸警衛隊將是「保護環境、生命及捍衛地區主權的關鍵。」

拜登表示，基本海洋守則是「全球經濟與安全的基礎」，如果任意違反，一切都會失去平衡，近日中國與俄羅斯頻繁破壞海域和平，挑戰長期確保海域暢通的國際規範，目前與習進平和俄羅斯總統普丁（Vladmir Putin）展開對話，重申侵犯航行自由等錯誤行為。他強調，「我們堅持在全球貿易與航運動脈地區維持和平，無論是南海、阿拉伯灣、北極地區等。」

拜登表明將與台灣夥伴合作，基於3月25日簽署的「海巡合作諒解備忘錄」，一同應對該地區共同威脅，佔據更有利戰略位置，並協助環境與人道行動。美國自1979年與台灣斷絕關係，長期無任何正式外交關係，此協議也幫助雙方關係邁進一大步。

美國近日公開批評中國在印太海域快速擴展勢力，並指控俄羅斯在北極海岸線建立前哨站。眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）19日表示，俄羅斯與中國正快速擴大地域影響力，不斷考驗美國與盟友的極限，政府需重視北極「戰略競爭」等問題，迅速採取打擊行動，以確保北極海域安全與穩定。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）17日出席冰島舉行的北極理事會會議（Arctic Council），討論相關進展，並支持美國海岸警衛隊在相關地區巡邏。

▲美國海岸警衛隊學校畢業典禮。（圖／路透）

美國海岸警衛隊並無執法權力，任務除了傳統搜救行動和確保船隻安全，也包括北極破冰、中美洲海岸緝毒、打擊太平洋非法捕魚、攔截走私武器等。