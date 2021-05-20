「疫情在家能吃什麼？」　網推冰箱必備菜：一次弄好很方便

▲原PO發起閒聊「疫情在家都煮什麼？」（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

最近本土案例不斷增加，而且目前全台已經進入三級防疫警戒，許多人自發性待在家中防疫，力拚「耍廢救台灣」，也有人打算乾脆不外出買飯。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「疫情在家都煮什麼？」有人看到後，便分享幾樣簡單的家中常備菜，如果多準備一些放保鮮盒，就可以減少外出頻率。

這位網友在文中表示，他平常都吃公司附近的東西，突然開始在家上班，不知道能吃什麼，「疫情又不想外出，想知道大家在家都煮什麼解決（有沒有那種容易煮又好吃的料理，不要泡麵。」

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貼文一出，就有網友分享食譜，「常備菜，涼拌小黃瓜、木耳、鹽水雞，放保鮮盒放冰箱，準備時麻煩，一次要吃的時候很方便」、「買一台電鍋，煮排骨或燉滷肉或煮藥燉雞湯都很方便，材料全部丟進去，外鍋兩杯水按下去就好」、「火鍋最營養又簡單，買鍋底、配菜洗一洗丟進去就好了」、「烤箱菜啊！切一切淋橄欖油和鹽胡椒，烤20分鐘就好了，還可以烤一大堆放著。」

還有人採買時，就挑半現成的食品來配，「稀飯配肉鬆」、「鮪魚罐頭+小黃瓜／蕃茄，涼拌豆腐，電鍋炊飯，料加進去就好XD」、「買罐紅醬之類的煮義大利麵，20分鐘內絕對搞定」、「番茄秋刀魚鮪魚罐頭！拌麵超好吃」、「微波蒸煮盒超方便，五分鐘有菜有肉。」