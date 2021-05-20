「47歲不結婚」釀殺機！伊朗導演返鄉教書　慘遭父母親手殺害分屍

▲伊朗47歲電影導演巴巴克胡拉姆丁。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗47歲電影導演巴巴克胡拉姆丁（Babak Khorramdin）前陣子自英國倫敦回到家鄉伊朗，原本一家人相聚的場合，卻傳出他被父母「榮譽謀殺」的消息，而雙方起衝突的原因正是他一直不結婚。警方現已尋獲死者被肢解後的遺體屍塊，而他的父母已經被逮捕，同時認了親手殺害女兒及女婿。

綜合阿拉伯新聞等外媒報導，巴巴克胡拉姆丁2009年畢業於德黑蘭大學，獲得電影碩士學位，並於隔年搬至英國倫敦進修，隨後返回伊朗教書，期間並未成婚保持單身狀態。面對巴巴克胡拉姆丁到了47歲還未成婚，他的父親阿克巴（Akbar Khorramdin）為此感到相當憤怒，2人事後因此爆發爭執。

阿克巴在調查中坦承，事發那天，他先是下藥把巴巴克胡拉姆丁迷昏，接著持刀刺死兒子並肢解，把屍塊扔進垃圾桶、裝箱後，運至郊區棄屍。警方目前已在德黑蘭郊區的垃圾袋及行李箱之中，尋獲巴巴克胡拉姆丁被嚴重損毀的遺體，且相關人員也在家中找到作案證據，逮捕阿克巴夫妻檔。

更令人震驚的是，阿克巴與妻子在提交給警方的最新聲明之中，招認曾在3年前對女兒做出同樣的事，並在10年前殺死女婿。阿克巴夫妻檔19日現身德黑蘭法庭，戴著手銬的阿克巴在庭上直說，對於兒子的死，「我一點都不後悔。」

伊朗國際電視編輯布羅茲基（Jason Brodsky）坦言，巴巴克胡拉姆丁的死，只是伊朗長期家暴的最新案例，「即便伊朗在2020年通過兒童保護法，但榮譽謀殺和家庭暴力仍舊存在，這是國際社會需要與伊朗處理解決的一個領域。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

EASY SHOP線上開幕慶，無痕內褲160元起