美FDA宣布：輝瑞疫苗儲存期限「延長至1個月」　加拿大也跟進！

▲美國FDA於19日宣布，輝瑞疫苗將可延長儲存效期上限至1個月。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國食品藥物管理局（FDA）於19日批准輝瑞/BNT疫苗延長存放期限，未開封的解凍疫苗瓶，能在2°C至8°C的溫度下存放至多一個月，以便於疫苗被更廣泛地使用。此前，美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech合作研發的新冠疫苗只能在相同溫度之下，存放5天為上限。

根據《路透社》報導，FDA審查輝瑞公司提交的最新數據後，於19日授權延長輝瑞疫苗的存放期限，未經稀釋、未拆封的解凍疫苗小瓶可穩定儲存在攝氏2至8度的標準冷藏溫度中至多達1個月，高於先前5天儲存時限。生物製品評估與研究中心主任馬克思（Peter Marks）表示，這將使醫療機構更容易接收、存放與管理疫苗，讓疫苗被更廣泛地使用。

報導提到，加拿大衛生部19日也跟進美國FDA作法表示，已經批准延長輝瑞疫苗儲存於標準冷藏溫度下至最久1個月。輝瑞疫苗最早於2020年12月獲得緊急使用授權，當時要求疫苗必須儲存在攝氏零下80度到零下60度的超低溫環境，這意味著疫苗必須在專門設計的容器中運輸。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

EASY SHOP線上開幕慶，無痕內褲160元起