全台10醫院「院內確診」！和平再增5人染疫、醫學中心雙龍頭也中鏢

▲台大醫院10人篩檢結果呈陽性。（圖／記者徐文彬攝）

記者張乃文／整理報導

國內近期本土病例大增，全台僅剩9縣市維持0確診，院內出現病例情況頻傳，外界憂心院內感染。而在個案大爆發的近幾天，陸續出現多起醫院出現確診者的情況，就連台大醫院也爆出10人陽性，台北榮總則是清潔工友染疫。其中，亞東醫院為目前唯一的院內感染，共計14人確診，《ETtoday新聞雲》也整理了院內有確診者的相關資訊，釐清情況。

台北市

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和平院區證實「3名員工確診」 2患者陰轉陽！

和平院區今被傳出二波感染，院方也在今上午出面回應，說明後續擴大全院病人及同仁全面篩檢後，有三名員工確診，疫調顯示與院外相關地緣相關，目前疫調中尚未發現院內傳播鏈，另有兩患者二採陰轉陽。北市聯醫醫務長陳重榮指出，新增確診者和先前住院確診的茶室老闆娘沒有關係。

北醫驚爆「4護理師確診」 同事篩檢出爐前「照樣進開刀房」

台北醫學大學附設醫院爆發4名護理師感染新冠肺炎，其中一人甚至還是開刀護理師；有院內人員爆料稱院方在其餘員工篩檢結果未出來前，仍冷血要求護理師上班、進開刀房，置員工及病患生命安全於不顧；對此指揮中心證實北醫4位護理師都在醫院隔離中，有萬華活動史，初步判斷不是屬於院內感染。

▲台北榮總有一名清潔工染疫 。（圖／記者嚴云岑攝）

台大醫院10人染疫「北榮也中鏢」！爆清潔人員確診 院方證實

台大醫院院內員工10人確診，台北另一家醫學中心龍頭台北榮總19日也傳出員工染疫。院方證實，確診者為一名清潔工友，為院外接觸感染，5/17日匡列6人採檢均陰性，案情相對單純，目前醫療工作不受影響。

北市聯醫松德院區「員工、看護」確診 院方證實：員工住萬華

台灣新冠肺炎本土疫情嚴重，已傳多家醫院有患者確診，其中亞東醫院更是引發院內感染，目前累計群聚11人、1人死亡。再傳出台北市立聯合醫院松德院區有員工和看護確診。對此，松德院區證實，但兩人並不是院內感染，員工是住在萬華，另因為松德院區主要是精神疾病專責醫院，所以看護目前已轉由其他院區協助處理。

▲聯合醫院松德院區證實有員工染疫。（圖／記者趙于婷攝）

三總松山院區增1確診 醫接觸過進香團護理師「二採轉陽」

三軍總醫院松山院區護理師參加進香團染疫，指揮中心證實為案號1352，但非院內感染。《ETtoday新聞雲》接獲爆料，匡列採檢醫護中，再增一名醫師確診，但院方未在第一時間通知，而是先在下午5點安排院內消毒，直到晚上9點才由護理長告知，讓同仁暴露在風險中。對此，三總松山院區政戰處長蕭名翔證實，首名染者的確是護理師，該同仁確診後已安排院內17名密切接觸者進行隔離，昨日確診的醫師也是其中一人。

台大醫院員工確診「已有10人陽性」 即起停止常規手術、收新病人

雙北升為三級警戒後，4天內已累積959例本土案例。台大醫院19日指出，有一名工務室同仁5/18出現發燒症狀後，同日傍晚採檢陽性，已通知全辦公室同仁接受採檢，並進行環境採檢及清潔消毒。目前共有36人已採檢完畢，並進行隔離。至目前為止共10人陽性。據悉其中有人有萬華地區足跡，但仍需進行疫調。

院內感染再一起！ 羅一鈞：台北某洗腎中心1確診4快篩陽性

中央流行疫情指揮中心19日公布新增一起院內群聚事件，為台北某洗腎中心，一名病患5/12出現虛弱症狀、5/13發燒就醫採檢確診陽性，該診所有購買快篩給員工與洗腎病人使用，驗出4名陽性，指揮中心有與衛生局到洗腎中心做匡列，進行相關感控措施，暫列11名工作人員與67名病患居家隔離，之後也會進行採檢。

▲新北板橋亞東醫院再增加3名確診者 。（圖／記者李毓康攝）

新北市

亞東醫院「今再增3人染疫」 院方證實：有陪病家屬確診

台灣新冠肺炎本土疫情嚴重，已傳多家醫院有患者確診，其中亞東醫院更是引發院內感染。19日再傳出新增3人確診，分別為一名看護、一名病患及家屬中鏢，截至目前共計14人染疫。院方也證實此事，目前匡列醫護107人、病人及家屬225人隔離採檢，除了3名二採陽性確診，其他二採都是陰性，會再進行三採。

汐止國泰「急診醫師確診」！院方證實：急診全面暫停

本土疫情在各縣市引爆！在繼台大、亞東、北醫、三總松山分院傳出有院內員工、醫護人員確診後，稍早也傳出新北市汐止國泰綜合醫院一名急診醫師因為接觸到確診個案，採檢後也確診，因此從昨晚9點開始已全面停止急診，患者只出不進。詳情仍有待院方及指揮中心說明。

高雄

高雄仁惠醫院員工確診！院內1護理師採檢陽性

高雄市鳳山區仁惠婦幼醫院17日驚傳有一名60多歲男行政人員確診新冠肺炎，衛生局啟動清零專案，連夜進行擴大疫調、消毒等防疫工作，同時匡列院內醫護55人、住院病人39人完成採檢並進行居家隔離，檢驗結果18日清晨出爐，有1名護理師採檢結果陽性。