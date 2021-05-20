台灣爆「疫苗荒」接種率極低　BBC：被全球醫療體孤立

▲▼台灣「疫苗荒」短缺問題引發國際討論。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

台灣19日再度出現267例本土確診病例，連續5日新增確診人數超過三位數，不只將台灣籠罩疫情恐慌下，更引發國際關注，對於「防疫楷模」的失守表示擔憂。台灣抑制疫情能力正受前所未有的考驗，但疫苗接種率極低、疫苗資源短缺引發的「疫苗荒」等景象頻頻出現，凸顯台灣在全球醫療體系中遭邊緣化的困境。

據《BBC》報導，台灣是全球首批關閉邊境國家之一，在疫情肆虐當下，台灣社會經濟活動仍一如往常，餐館、活動中心等皆正常營業，甚至出現多場上千人大型活動，但民眾也因此過度自滿，放鬆警惕，導致疫情失守。

台灣大學副教授林顯浩表示，台灣人依靠強大邊境措施，醫院停止對患者積極檢驗，即使是發燒的病患，而發燒正是新冠病毒最常見症狀，「醫生沒有認真對待，醫院更沒有警覺，沒有對接觸者做出完善追蹤。」

台灣民眾因疫情控制量好，加上主要庫存英國「阿斯特捷利康疫苗」（AstraZeneca）傳出血栓問題，導致民眾拒絕接種疫苗，從3月開放施打疫苗至疫情爆發前夕，全國疫苗接種率仍不到1%，雖然民眾如今踴躍報名接種疫苗，卻爆出疫苗資源短缺等問題。

BBC指出，台灣「疫苗荒」凸顯其在全球衛生體系下的孤立景況，台灣長期被世界衛生組織（WHO），拒門在外，導致很難透過國際支援取得重要防疫物資，大幅增加疫苗採購的難度。

兩岸緊張關係也是疫苗短缺關鍵原因之一，疫苗採購多次在最後簽約階段生變，而民眾對於中國製造得科興疫苗抱持高度懷疑，紛紛表示，「中國對台灣文攻武嚇不斷，即使進口中國製疫苗，仍然無法安心接種。」

美國未來是否協助台灣將是解決「疫苗荒」的關鍵，拜登17日宣布，與全球分享2千萬劑疫苗，一些人在海外的僑胞也在網上發聲請願，希望美國政府出手協助台灣。

▲新一波疫情嚴重考驗台灣防疫能力。（圖／路透）

台灣本土案例爆發凸顯關閉邊境不是長久之計，也讓民眾警覺，「疫苗接種是全球脫離疫情的關鍵，台灣無法在疫情下獨善其身。」

台灣目前致力生產2種本土疫苗，最快於7月底開放施打，而據《路透社》報導，美國華府正與藥廠商議，協助銷售疫苗至台灣，但相關細節尚未公開。