新郎落跑！她在婚禮上當場「換個新老公」　改嫁男方賓客

▲印度北方邦一名新娘遇上「逃婚」事件，竟在婚禮會場直接改為嫁給另一名男性賓客。（圖／取自免費圖庫Wunderstock）



記者吳美依／綜合外電報導

印度北方邦坎普爾（Kanpur）發生離奇事件，一對新人在婚宴會場舉行傳統婚禮jaimala儀式，但新郎卻突然「落跑」不見人影，徒留新娘在現場哭泣。女方家屬對此震驚又崩潰，最後竟讓新娘當場「換個新老公」，改嫁給其中一名男方賓客。

《印度時報》等外媒報導，新人交換花圈後，眾人紛紛著手準備正式婚禮，他們發現新郎「失蹤」，立刻派人出去尋找，卻一無所獲。女方家屬過了一陣子才輾轉得知，原來新郎不是「失蹤」，而是出於某種私人因素，刻意逃離婚禮會場。

新娘傷心哭泣、女方家屬慌亂之際，一名賓客卻站起來表示，如果挑選另一名適合的男性成為「新的新郎」，婚禮仍可以如常舉行。令人意想不到的是，女方家屬竟真的採納提議，也如願在現場相中一名男性賓客，雙方家長商量後達成共識後，立即舉行婚禮，讓一樁婚姻「圓滿落幕」。

儘管如此，女方家屬仍對「原本的新郎」與其家屬提出訴訟。警官潘戴（Shesh Narain Pandey）證實案情時透露，「新郎的父親也已報警，希望警方協助尋找兒子的下落」。據悉，全案仍在調查中。

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