18歲男闖入隨機殺死4歲男童　她看監視器驚嚇：還回來想殺雙胞胎

記者李振慧／綜合報導

美國德州發生一起命案，一名18歲少年布朗(Darriynn Brown)深夜闖入一間民宅，居然擄走躺在嬰兒床上的4歲男童格農(Cash Gernon)並殘忍殺害，監視器還拍到他後來又返回屋內想要對格農的雙胞胎兄弟下手，幸好沒有成功，目前已經落網。

事件發生在15日清晨5時，格農被布朗擄走後失蹤，一名女性早上6時30分在街上慢跑時，意外發現一具被螞蟻包圍的男童屍體，後來證實是格農。格農父親崔弗(Trevor Gernon)的35歲前女友莫妮卡(Monica Sherrod)表示，崔弗自3月以來都不在家，平常是她幫忙照顧孩子，她上午11時發現孩子失蹤便立刻報警。

警方調閱監視器發現，布朗走近睡得香甜的雙胞胎身邊，偷偷把格農抱走，大約2小時後，曾返回房間看著另一名孩子卡特(Carter)，似乎也有計畫把人帶走，但不小心把孩子吵醒，便離開現場。莫妮卡驚嚇表示，「他看著卡特約1分鐘，我已經看著這個畫面好多遍，我無法再看了，我只想知道為什麼我都沒聽到他闖進來」。

警方目前已逮捕布朗，發現他所住的地方就在離格農家約1公里處，布朗17日被控綁架、竊盜等罪，由於仍在進行驗屍，等到結果出爐後會對布朗提出更多罪名起訴。倖存下來的另一名雙胞胎，已交由親生母親照顧。

▼18歲男涉嫌殺害男童被捕。（圖／翻攝自Twitter）