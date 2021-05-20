板橋、樹林醫護都快來！亞東醫院幫400名診所基層醫師打AZ疫苗

▲亞東醫院開放AZ疫苗給400多位板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／新北市報導

亞東醫院今（20日）開放院內庫存AZ疫苗供板橋、樹林兩區基層醫護接種，從早上8時許就有許多醫護前往排隊，有多名診所護理師表示，原本對AZ疫苗仍抱有疑問，但由於現在疫情情況嚴峻，認為有疫苗就打比較安心，也可以保護家人。

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▲亞東醫院感染管制中心主任廖俊星（上圖左） 。（圖／記者李毓康攝）

▲亞東醫院開放AZ疫苗給400多位板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種 。（圖／記者李毓康攝）

亞東醫院感染管制中心主任廖俊星表示，由於近期板橋這一區塊疫情溫度較高，加上未來基層醫護將投入第一線社區採檢，由於院內還有庫存疫苗，因此通過新北市醫師公會理事長通知周邊診所醫護有注射需求可以前往施打，預防未來感染風險。

▲新北市醫師公會理事長周慶明 。（圖／記者李毓康攝）

新北市醫師公會理事長周慶明表示，上個周末即在各群組通知基層醫護，共吸引約1500人響應，希望藉此能提升第一線醫護的施打率。亞東醫院則表示，今天上午主要針對板橋、樹林兩區基層醫護接種，若有其他區的醫護前來，也會盡可能協助，而院內目前已有超過8成醫護已施打AZ疫苗。

▲現場設有觀察區讓基層醫護等待 。（圖／記者李毓康攝）

多名基層醫護表示，原本對AZ抱有些疑問，但目前疫情情況與過去不同，加上板橋確診案例較多，認為打一下比較安心，增加自己對病毒的防護能力，也可以保護家人。