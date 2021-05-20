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彭博：台灣實施「軟性封鎖」　新冠疫情、缺水停電衝擊經濟

▲▼ 台灣新冠疫情再度爆發,台北街景,台北101。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣近日爆發本土新冠疫情。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

彭博報導，台灣目前正面臨新冠肺炎確診病例激增以及缺水引發斷電等重大威脅，讓此一亞洲經濟成功典範，也就是台灣，面臨著嚴重打擊。

彭博此篇文章以「台灣一度高速成長的經濟現正遭到全方位打擊」（Taiwan’s Once Blistering Economy Is Now Battered From All Sides）為題，並以「軟性封鎖（soft lockdown）擴及台灣本島」，來形容指揮中心19日發布的全國進入第三級疫情警戒。

文中指出，一旦台灣確診數量居高不下，可能被迫實施「全面性封鎖」，但台灣是一個高度依賴貿易的經濟體，這將把零售業目前面臨的痛苦處境延伸至出口。在此之際，缺水現況導致水力發電產能有限，造成台灣各大城市停電，就連全球最大計算機晶片企業經營所在地也遭到波及。

▲全台許多地方都出現缺水之外，2次大停電也讓很多民眾苦不堪言。（圖／記者張君豪攝）

荷蘭安智銀行大中華區首席經濟學家彭靄媱（Iris Pang）認為，「台灣經濟現在及不久的將來都將受到衝擊，新冠肺炎疫情也將傷及經濟成長」，而電力短缺則意味著，「即便是短暫停電也會使生產線減速，所以晶片短缺將面臨更大的壓力。」她預期，台灣經濟將減速，具體形況取決於封鎖防疫持續時間。

台灣當局正在加緊腳步控制新冠疫情爆發，期盼能複製去年的抗疫成功模式。不過標普全球亞太區首席經濟學家羅奇（Shaun Roache）認為，疫情爆發所帶來的衝擊僅止於削弱經濟成長幅度，部分原因在於出口及投資前景強勁，但「突如其來的疫情爆發和更嚴格的防疫措施對信心的打擊程度，可能超過新加坡等確診數激增的亞洲國家。」

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