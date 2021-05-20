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日本欲引進「1.7億劑莫德納、AZ疫苗」　專家小組開會審議中

▲▼莫德納公司（Moderna）研發的新冠疫苗。（圖／路透）

▲莫德納（Moderna）疫苗。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京20日專電

日本政府繼首度核准施打美國藥廠輝瑞開發的新冠肺炎疫苗後，厚生勞動省的專家小組今晚將開會審核，是否核准美國藥廠莫德納及英國藥廠阿斯特捷利康的疫苗。

日本電視台新聞網（NNN）報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗，厚生勞動省（相當於衛生福利部）專家小組今晚將審核美國藥廠莫德納（Moderna）及英國藥廠阿斯特捷利康（Astrazeneca Plc）所研發的疫苗安全性、有效性。

如果專家小組認為核准也無妨，厚生勞動大臣（相當於衛福部部長）將正式以特例的方式批准。

日本政府與上述兩家公司已簽合約，將引進總計1億7000萬劑疫苗，預料莫德納疫苗將用在東京及大阪設立的大規模接種中心。有實驗報告顯示，莫德納疫苗預防效果為94.1%，對因應英國型變種病毒株也具功效。

阿斯特捷利康（AZ）疫苗預防發病率為70.4%。報告顯示，英國接種AZ疫苗後出現血小板減少、血栓情況案例，平均每100萬人有4人，如果AZ疫苗在日本被核准使用，是否限制接種對象將另行研議。

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