銷不出去！彰化果農崩潰「求放過溪湖葡萄」：盤商都不敢來了

▲彰化染疫的葡萄家族傳染鏈至今已逾30多人確診。（圖／記者唐詠絮攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

彰化溪湖鎮染疫的葡萄家族傳染鏈至今已逾30多人確診，就有一位果農在臉書《爆怨2公社》發文，說因為這個賣水果的攤販，讓全台一夜之間認識了溪湖的葡萄，葡萄也瞬間成為眾矢之的，「今年葡萄一開始價錢就很慘了，經過一連串報導，價錢更淒慘。」他忍不住喊冤，「葡萄無罪，不要再亂謠傳了。」

這位果農文中表示，在一連串葡萄家族的報導後，葡萄的價錢跌得更慘了，讓他很難過，「葡萄是無罪的，葡萄內有豐富的單寧酸（能Google這項是什麼）；另外葡萄不會傳染……不要隨便亂謠傳。」

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▲近期彰化有葡萄販售業者確診，被以「葡萄媽媽」、「葡萄家族」稱之，引起部分消費者對彰化葡萄產生疑慮。（圖／農糧署提供）

而且溪湖爆發疫情後，盤商不敢來，葡萄都銷售不出，他身為果農也很頭痛，希望大家不要再把葡萄跟染疫婦人劃上等號，「不要再特地註明葡萄了，拜託你們了！」

貼文一出，其他網友也紛紛留言，「掃到颱風尾的葡萄」、「支持溪湖葡萄，葡萄是無辜的」、「我娘家也是種葡萄的，快要收成了很擔心，原本產量就不多了。」

本站19日則是報導《彰化葡萄果農無辜被退訂！ 農委會：新冠肺炎不會感染農產品》，農委會主委陳吉仲就指出，這次確診的是販賣葡萄的業者，並不是果農，彰化的葡萄也沒有任何傳染病毒的疑慮，請消費者儘管放心。