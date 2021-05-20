沒秒回就被說打混！他居家辦公「被主管LINE追殺」：每天電話查勤

▲不少人居家上班反而被盯更緊。（示意圖／123RF）



記者黃可昀／綜合報導

許多企業上周就啟動居家辦公，可以在家工作看似很輕鬆，但不少人實行後反而更累！一名網友分享居家辦公的一些困擾引發共鳴，包括主管分秒查勤、沒有隨時在線就被懷疑偷懶等等，讓他覺得「居家辦公是不是很容易被貼標籤？」

原PO在PTT表示，目前公司一半人力居家辦公，他也是其中一員，但似乎被主管特別「關照」，像是周一請特休在家，主管卻臨時打電話來請他上線開會，他明明是請特休假，主管卻理直氣壯地說，「你不是在家嗎？不能上網開會嗎？」

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▲在家工作效率要更高才不會被懷疑偷懶。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



再來就是每天早上7點手機通知就響不停，被要求立即回報工作計畫與身體狀況，「沒有立馬回覆的人被各種追殺，下班之前要回覆今日工作進度，晚上又各種突發狀況要求你們秒回」，在公司都沒被逼這麼緊，居家辦公明明也沒偷懶，卻有時時刻刻被查勤的壓力，一刻都不敢放鬆。

原PO還表示，公司長官不斷重申「居家辦公不是放假」，他只要沒有馬上回訊息就會被質疑在打混，別人還會以為他在家上班特別悠哉，實際上比在公司還緊繃，「心已累，你各位勒？」

不少網友也有同感，「感覺好像更累了」、「現在要離職，先做好失業半年以上的心理準備哦」、「WFH（work from home）我看每個人狀態都是綠色上線中，在辦公室上班反而一堆都離開或離線XD」、「看老闆吧，我們同事居家辦公結果大家好像直接忘記他XD。」