口罩戴整天太濕悶！她曝「1神物」相見恨晚　網急勸：保護力都沒了

▲口罩戴整天會濕悶。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者黃可昀／綜合報導

現在全國都是三級警戒的標準，外出必須全程戴口罩，政府也下令違規者不勸導直接開罰了！不過，從早到晚戴著口罩難免不適應，包括皮膚悶住、呼吸不順暢等等，有女網友最近發現一個「口罩神器」，只要在醫用口罩內多放一個小物，就能大大降低不適感。

原PO在PTT表示，由於呼吸時會產生些微水氣，導致口罩戴久了有濕悶感，「講話不斷摩擦嘴唇，沾口水久了，會開始臭臭的」，更別說現在每天艷陽高溫，在外頭走動稍微流汗時，口罩更會直接黏在臉上讓人難以呼吸。

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▲口罩支架。（圖／翻攝自PTT）



她最近購入了新產品「口罩支架」，戴口罩前先墊在內層，支架會把口罩撐起來，這樣就不會直接接觸到臉部，也有空間可以呼吸，更不會因為接觸到口水而產生異味，「長時間戴口罩的意願大符提高！」

不少網友認為，口罩支架對於女性來說是福音，裝上後會創造出立體口罩的效果，舒適感提升，如果有化妝也不怕沾染到口罩，「戴了覺得呼吸順暢許多，整天必須戴口罩的好物」、「我也有買，不錯用，鼻子比較不癢」、「覺得好用+1，以前覺得戴口罩很悶不舒服，現在可以戴整天。」

不過要注意的是，使用口罩支架的前提是「口罩必須貼合臉部」，如果因為裝了口罩支架，使得鼻子或是臉部側邊露出來，反而防疫效果大打折扣，口罩支架的消毒工程也不可馬虎，「如果戴上去會浮起來，不管是鼻貼，下半部，左右側，只要口罩沒有密合服貼臉就不要用」、「在車上看到有人戴兩邊，縫都露出臉頰了，一點保護力都沒有。」