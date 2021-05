世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！遊客目睹全嚇壞

▲達爾文拱門僅剩下2根石柱。(圖/取自CFACT臉書)

實習記者陳培鈞/綜合報導

加拉巴哥群島(Galapagos)是知名生物學家達爾文(Charles Robert Darwin)著名的遠航中,相當重要的一站,在達爾文筆記中曾寫到一處礁石海拱門,這處拱門便是後人所稱的「達爾文拱門」(Darwin’s Arch),如今這處拱門因自然侵蝕而坍塌了。

綜合外媒報導,厄瓜多環境部17日在臉書上發布達爾文拱門崩塌的消息,環境部聲明表示,「根據通報,距離達爾文島(Darwin Island)不到1公里的美麗天然石橋、達爾文拱門已經崩塌。」環境部也指出,這座天然拱門倒塌的原因是「自然侵蝕的」,從官方發布的照片可見,達爾文拱門僅剩下2根石柱。

當地自然保護區主管皮亞(Washington Tapia)則表示,達爾文拱門是我們從小生長的記憶,看到它倒塌,確實令人震驚,但從科學的角度看,這是氣候和侵蝕造成,是地球上一直在發生的事情。

加拉巴哥群島位於厄瓜多大陸以西906公里,其以獨特的植物和野生動植物聞名世界,聯合國教科文組織列為世界遺產。群島由234個島嶼組成,其中只有4座島有人居住,居民數量大約3萬人。其中,知名地標「達爾文拱門」是屬岩石結構,高43公尺,長70公尺,寬23公尺,是潛水員的熱門之地,也是當年小獵犬號(HMS Beagle)航行時的標註點。

達爾文拱門距離達爾文島不到1公里,命名來自英國生物學家達爾文。達爾文在1835年搭乘「小獵犬號」(HMS Beagle)到訪加拉巴哥群島,並在當地研究,提出進化論。

The famed Darwin's Arch in the Galapagos Islands has lost its top, and officials are blaming natural erosion. The collapse was reported on Monday by the Ecuadorean Environment Ministry. pic.twitter.com/QeJZW8IIqp