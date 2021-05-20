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英美上百名女性打完疫苗「生理期大亂」　停經、變性者竟又出血！

▲▼南韓目前共有30人接種新冠疫苗後仍染疫。（圖／路透社）

▲國外部分女性施打新冠疫苗後發生月經失調症狀。（示意圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

一般人接種疫苗後的1到3天內，可能出現發燒、頭痛、手臂痠痛等副作用，但是國外部分女性打完疫苗後卻出現了經期提前、紊亂、疼痛加劇，甚至有變性為男性和停經的女性在接種過後再次發生出血現象。據報導，雖然這種副作用尚未得到證實，但免疫系統在子宮內膜的確發揮重要作用，可能因此導致經期變化。

▲▼英國2日宣布批准輝瑞疫苗，新冠疫苗，疫苗接種，施打。（圖／路透）

▲美國醫療人類學者克蘭西表示，自己打完莫德納疫苗後出現經期提前的副作用。（示意圖／路透）

根據英國BBC、《每日電訊報》報導，美國伊利諾大學醫療人類學家克蘭西（Kate Clancy）博士發布推文稱，她接種第一劑莫德納疫苗後，經期異常提前，於是她和前同事李（Katharine Lee）博士共同發起了一項紀錄調查，收到了數百名女性都出現月經失調的回應。倫敦國王學院流行病學家史派特（Tim Spector）教授先前表示，COVID-19追蹤app「ZOE」上有超過6000名女性回報症狀，其中只有幾百個人經期失調，「數量不大，但我們會嚴肅正視問題，並多詢問相關情況。」

▲▼俄羅斯民眾開始施打「史普尼克V」（Sputnik V）新冠疫苗。（圖／路透）

▲英國免疫學家梅爾表示，新冠疫苗可能導致生理反應，但不會造成長期傷害。（示意圖／路透）

倫敦帝國理工學院的生殖免疫學家梅爾（Victoria Male）博士表示，部分停經婦女與服用激素停止月經的人施打疫苗後，都有出血情況，所以她傾向於懷疑期間可能發生了生理反應。此外，克蘭西博士與李博士也都收到停經女性或甚至是變性為男性的人，說自己在接種後出血。然而，梅爾博士認為，雖然嚴重經痛或經期紊亂可能令人不安、沮喪，但這並不會對身體有長期傷害，無須擔心。

▲▼受到新冠疫苗副作用、延遲供應等影響，南韓接種計畫在執行速度上不如預期。（圖／路透社）

▲部分停經女性打完疫苗後竟然再次出現月經。（示意圖／路透）

報導指出，事實上，幾乎全身所有部位都有免疫細胞，子宮內膜也是免疫系統的一部分，而免疫細胞對於建構、維持與破壞子宮內膜方面發揮著重要作用，因為子宮內膜每個月會變厚，為懷孕做準備，一旦卵子沒有受精，就會脫落變成月經。梅爾博士說，接種疫苗後，許多可能影響免疫細胞的化學信號會在體內循環，這可能會讓子宮內膜剝落，導致少量出血或是經期提前到來。

報導稱，這並不意味著會導致流產，因為在懷孕期間子宮會產生胎盤，與維持子宮內膜的循環過程不同。梅爾博士表示，目前已有「大量證據」顯示施打新冠疫苗並不會影響生育能力，或是更高的流產風險。牛津大學博士阿爾弗涅（Alexandra Alvergne）則說，現在已知的是，包括新冠病毒在內的感染疾病與流產或早產有關，而疫苗則會導致免疫系統開始產生抗體等細胞來對抗疾病的炎症反應，包含流感疫苗與HIV疫苗都有證據表明會暫時影響月經周期，但沒有長期副作用。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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