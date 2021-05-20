宏都拉斯放話斷交！　金融時報：美國疫苗「優先送往拉丁美洲」

▲宏都拉斯民眾接種新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

我國友邦宏都拉斯表態，考慮為了取得中國疫苗，與台灣斷交，轉而承認北京。英國《金融時報》報導，此事引發華府關注，拜登政府擔心，中國將利用獲得疫苗供應的機會，說服國家放棄對台灣的外交承認，因此計畫優先將疫苗送往拉丁美洲。

宏都拉斯內閣首席部長（類似總理）馬迪羅（Carlos Alberto Madero）表示，雖然希望避免中斷與台長期關係，但獲取疫苗「比任何事情都更加急迫」，儘管先前聯繫華府求助，也獲得提供援助的承諾，但至今尚未收到任何物資。

馬迪羅說，地緣政治在疫苗議題上具有影響力，而該國陷入非常艱困的處境，「宏都拉斯人民看到中國在幫助盟友，而我們開始自問，為何我們的盟友沒有幫助我們」。他直言，此情勢「肯定會導致外交政策改變」。

▲宏都拉斯大約有900萬人口，已接種疫苗者不到1%。（圖／達志影像／美聯社）



宏都拉斯無法採購足夠疫苗，即使已經簽約購買卻延遲送達，900萬人口中不到1％接種。總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）已經提議在中國設立貿易辦事處，改善雙方關係。

美國承諾6月底向他國提供8000萬劑疫苗，一名高級官員向《金融時報》透露，「拉丁美洲將是重點之一」，拜登政府也將協助宏都拉斯和其他國家，「援助已經在路上了。我們將實際執行，反而是中國經常做出承諾，卻沒有做到……我們不能責怪任何國家接受疫苗，他們有責任接種，但中國給予的一切都不是免費的」。儘管如此，他也沒有提供確切時程。

美國國務院19日表示「深切關注」宏都拉斯面臨的挑戰，參議院情報委員會成員盧比歐（Marco Rubio）批評，「北京正在利用疫情脅迫脆弱國家，但拜登政府對此毫無作為」，他與外交關係委員會民主黨主席梅南德茲（Bob Menendez）在上周的一封信中警告，敵對國家可能「持續利用效果不彰的疫苗作為籌碼，脅迫拉丁美洲、加勒比海國家支持對我們不利的外交議程」。

▲我國另一友邦巴拉圭也曾面臨中國提供疫苗、要求放棄對台外交承認的困境。圖為巴國衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）感謝台灣捐贈口罩。（圖／翻攝Julio Mazzoleni推特）

此前，中國也曾試圖向烏拉圭提供疫苗，換取放棄對台灣的外交承認。美方為此加強對巴國的外交接觸，國務卿布林肯（Antony Blinken）也親自致電巴拉圭總統。一名華府官員表示，此舉旨在向台灣盟友提供公開支持。

美國、日本、印度和澳洲組成的「四方論壇」（Quad）於3月同意制定計畫，向發展中國家提供更多疫苗，對抗中國的疫苗外交，但一些美國議員希望拜登團隊更關注南方鄰國。

《金融時報》分析，目前約有1.44億劑疫苗運往拉丁美洲人口最多的10大國，其中超過一半來自中國。

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