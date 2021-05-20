0確診9縣市曝！今年1329例本土最新地圖　台南一夜變色

▲根據疾管署網站資訊，今年至今共有1329例本土病例。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣19日新增267例本土確診，近5天本土暴增累積至1226例。根據疾管署今天（20日）更新的今年「本土病例地理分佈」，2縣市一夜「變色」，新竹市確診從1人來到3人，燈號從淺綠轉成橘色；台南市確診破蛋來到2人，燈號也變色了。

根據疾管署網站資訊，今年至今共有1329例本土病例，全台最多確診出現在新北市的597人，其次依序為台北市526人、桃園市82人、彰化縣58人、宜蘭縣21人、基隆市17人、高雄市11人、台中市7人、新竹市3人、新竹縣3人、台南市2人、苗栗縣1人、雲林縣1人。全台僅剩南投縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、連江縣、金門縣維持0確診。

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中央流行疫情指揮中心19日公布國內新增275例COVID-19確定病例，分別為267例本土及8例境外移入。指揮中心表示，新增267例本土個案為127例男性、140例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日、採檢日介於今年4月30日至5月18日，居住縣市分別為新北市129例（中和區26例為多）、台北市70例（萬華區31例為多）、彰化縣28例，桃園市16例、高雄市8例、台中市5例、基隆市4例、宜蘭縣3例、台南市及新竹市各2例，新增縣市為台南市。

指揮中心說，其中萬華區活動史87例、茶藝館相關73例、水果盤商相關28例、某社團相關群聚2例、進香團1例、不明感染源49例、疫調中27例，相關疫情調查持續進行中。