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美女醫嗆「巨嬰心態只會早確診」！打疫苗照讓網朝聖：這鎖骨犯規

▲▼美女醫嗆「巨嬰心態只會早確診」！施打疫苗照卻讓網瘋狂朝聖。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

▲美女醫吳欣岱PO出施打疫苗的照片。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

接連數日本土確診數破百，指揮中心正式將台灣疫情警戒升級至三級。血管外科女醫師吳欣岱針對疫苗政策發表看法，表示不論國產還是進口疫苗，都應該不帶任何立場儘速施打，「大家都是大人了，巨嬰心態不會讓政府更要討好你，只會讓你比較早確診而已。」

「我打是為了別人，你不打是為了自己。」吳欣岱在個人粉專PO出施打疫苗的照片，表示最近看到大家在討論疫苗政策，排除起初的公費施打及後來自費施打的人，她很疑惑一直不肯施打疫苗的人，心中到底在想什麼，「每個人捫心自問一開始你為什麼不去打疫苗？是因為僥倖心態覺得台灣不會大爆發，還是因為電視節目跟網路文章告訴你併發症很恐怖、晚點還會有其他牌子的疫苗現在打的人是笨蛋？」

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▲▼美女醫嗆「巨嬰心態只會早確診」！施打疫苗照卻讓網瘋狂朝聖。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

▲吳欣岱全文如上。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

「還是你覺得你去打疫苗就稱了民進黨的心如了陳時中的意，你偏不要？」吳欣岱說，她知道某些政策的確可以更好，改善後能讓疫苗施打流程更友善，或給予醫療人員施打疫苗的公假等，「但那都只是85分跟90分的差別而已」，「大家都是大人了，巨嬰心態不會讓政府更要討好你，只會讓你比較早確診而已。」

網友看完紛紛留言，「我打是為了我自己」、「感謝第一線保護我們的醫護與防疫人員，台灣加油」、「現在真的給高風險醫療優先」、「現在的問題是沒有疫苗打」、「辛苦了！感恩所有醫護人員及防疫人員」。

但也有不少人直接歪樓，「我只看到鎖骨啊，哪有什麼疫苗」、「看妳的疫苗照比看歐洲政治人物的六塊肌疫苗照還開心。美！」「學姊真的是最美的疫苗宣傳大使」、「衛福部如果找妳代言打疫苗早就打完了」、「打疫苗都要美美的，這張可以當鼓勵大家打疫苗的宣傳海報了」。

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