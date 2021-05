40萬劑疫苗自荷抵台　歐盟駐台代表：我們與友人同在

▲歐盟駐台代表在疫苗抵台後發文表示,「我們與友人同在」。(圖/記者沈繼昌翻攝)



中央社記者鍾佑貞台北19日電

台灣本土疫情升溫, 歐洲經貿辦事處代表高哲夫推文表示,40萬劑疫苗今天 從歐洲送達台灣,「時局艱困,我們與友人同在」。他也特別使用中文的「加油」為台灣打氣。

台灣透過COVAX平台購買的40萬劑牛津AZ疫苗今天 凌晨3時許自荷蘭阿姆斯特丹起飛,下午3時34分運抵桃 園國際機場,最快7天內可完成檢驗封緘並開打。

高哲夫(Filip Grzegorzewski)透過推特轉發路透社相關報導,並推文寫道,來自歐洲的40萬劑疫苗將於今天運抵台灣,「時局艱困,我們與我們的朋友同在 ,加油」!

400.000 doses of #COVID19 vaccine will arrive to Taiwan from Europe today. We stand by our friends in these challenging times. 加油!#BreakingNews #StrongerTogether https://t.co/BCrS7t8fyu