以色列鐵穹防衛系統「攔截9成飛彈」！關鍵揭密：超神雷達系統

▲以色列轟炸加薩走廊，並啟動「鐵穹」反飛彈系統攔截巴勒斯坦激進組織發射的火箭。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

以色列與巴勒斯坦哈瑪斯持續爆發衝突，以方的人力財產損失遠低於巴方，主因之一就是，以方部署的鐵穹（Iron Dome）防空系統發揮極高效能，攔截摧毀數千枚射向以國人口稠密區的火箭，成功率號稱有9成以上，這套由美國贊助研發的高科技系統，堪稱具有「改變賽局」的效果。

根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，以色列的鐵穹防衛系統專門攔截「短程火箭彈」或「砲彈」，能夠利用電腦自動算出火箭和迫擊砲是不是威脅人口稠密區，自動導引飛彈攔截，在這起以巴衝突中，展現優異性能。以色列一名軍火研發專家指出，「雷達找出地點，接著發出攔截的指令。」

▲以色列鐵穹對加薩火箭彈攔截效率達90%。（圖／路透）

鐵穹防衛系統攔截率高達9成，這麼高的攔截率其實它的雷達及電腦佔了很重要的地位，在火箭射出後，電腦可以快速的算出火箭的功角以及飛行路徑還有可能的落點，快速地作出反應並發射飛彈攔截。另外，如果火箭的落點不會造成人員的損傷，系統就不會下達攔截的指令。

這款防禦系統的研發耗費了大約2億美金，直到2011年3月才正式開始部署。鐵穹系統是由追蹤雷達、戰鬥管理武器控制系統、飛彈發射單位等3個部分所組成，當雷達偵測到來襲的火箭攻擊時，若判定會造成威脅，攔阻飛彈就會發射，在火箭擊中地面前加以破壞。

▲以色列士兵看著鐵穹防禦系統發出飛彈。（圖／達志影像／美聯社，下同）

「鐵穹」與「愛國者」飛彈最大的不同之處在於，前者專防火箭彈或砲彈，後者則是彈道飛彈。由於2000年到2008年間，哈瑪斯組織對以色列發射了好幾千枚火箭彈，對以色列造成很大的威脅，因此以色列2007年研發了「鐵穹」防禦系統，專擋這些砲彈或火箭彈。

鐵穹是一套全天候、機動型防空系統，由以色列拉斐爾國防系統公司研發，飛彈發射單位有20枚飛彈，射程從4公里到70公里不等；每一枚飛彈長達3公尺，重達90公斤，系統防禦範圍則有150公里，以發射飛彈的方式加以阻截。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘