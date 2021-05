彭博：自滿讓病毒瓦解台灣防線　需「很長一段時間」才可控制疫情

▲新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站 。(圖/記者李毓康攝)



記者張方瑀/綜合報導

台灣新冠肺炎確診數暴增至2533例,讓全球防疫模範生的美名一夕破功。《彭博》19日撰文提到,目前台灣防疫最大的問題就是「疫苗接種率」和「篩檢率」過低,可能還要等很長一段時間才能控制疫情。

《彭博》19日以「自滿讓新冠病毒瓦解台灣唯一防線」(Complacency Let Covid Erode Taiwan’s Only Line of Defense)為題,點出台灣在這波本土病例爆發疫情中最大的問題。首先是篩檢率過低,報導提到,中央流行疫情指揮中心多次強調,普篩可能會增加偽陽性的數量,也會浪費醫療資源,而這一立場剛好和全球相反。

根據統計,截至16日台灣每1000人中進行了0.8次檢測,澳洲則是1.8,新加坡為13.1。提高檢測量的關鍵在於,這是了解病毒傳播地點和速度的唯一途徑;約翰霍普金斯大學健康安全中心專家格隆瓦爾(Gigi Gronvall)就指出,如果台灣想避免個嚴格的封鎖措施,關鍵步驟就是要增加檢測。

高比例的無症狀感染者是新冠肺炎的一大挑戰,這讓防堵疫情變得比2003年的SARS還要更困難,格隆瓦爾表示,「即使是用快篩,也能快速辨識出感染者,這是現階段需要部署跟擴大的東西。」

▲彭博指台灣疫苗接種率過低。(圖/記者高堂堯攝)



報導提到,台灣另一個關鍵問題是疫苗接種率過低。截至17日為止,台灣約2350萬人口中,僅有0.9%接種了第一劑新冠疫苗,而中國約有14.5%的人已接種,英國為30%,美國則有1/3的人已施打疫苗。

除了很難說服沒有感受的病毒威脅的民眾接種外,疫苗的供應鏈也是一大問題;截至目前台灣僅有31.5萬劑AZ疫苗,另有40萬劑會在19日晚間抵達,其餘數百萬計的莫德納、AZ疫苗則還須等到6月底才有可能抵台。

《彭博》最後指出,台灣想要抑止這波本土疫情,「可能還要等很長一段時間。」

►彭博:「摸摸茶+獅子王」讓台灣防疫破功! 戳破人民自滿心理

►彭博點名「台人不願打疫苗」 揭1關鍵主因!難維持無病毒環境

►路透:台灣人過慣正常生活…180例確診嚇壞! 雙北民眾瘋搶物資

★《宇宙人外信》:中英日韓四聲道,時事閒聊學單字★

Spotify|KKBOX|SoundOn|Apple Podcast|Google Podcast

在家工作良伴!彈開蚊帳幫你阻擋蚊蟲