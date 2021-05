快訊／歐盟有條件開放邊境！　「完全接種疫苗」旅客可入境

▲巴黎戴高樂機場。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

根據《法新社》最新消息,歐盟(EU)同意針對「完全接種新冠疫苗」的旅客開放邊境。

英國《每日郵報》報導,歐盟今日稍晚將批准計畫,允許2周前完全接種批准疫苗的非歐盟居民入境,不須接受檢測、隔離等限制措施。未施打疫苗的兒童,若提供檢測陰性證明,即可與父母一起入境。

此外,來自低風險國家的旅客也將能夠前往歐盟會員國度假,如果尚未接種疫苗,可以改為提供檢測陰性證明。但是,歐盟目前僅批准AZ、輝瑞、嬌生與莫德納疫苗。

該草案指出,在歐盟建立統一的數位疫苗護照系統前,各國應「依法接受來自非歐盟國家的證明」。以英國為例,國民保健署(NHS)的app被認為能夠提供必要證明。

所謂低風險國家,指的是感染率低於「每10萬人100例」比例,英國目前每10萬人中44人染疫,美國每10萬人中包含35例確診。

