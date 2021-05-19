奧運前「選手疫苗接種率」將破80%！　國際奧會諾：派遣醫護支援

▲國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

東京奧運即將於7月23日正式開幕，然而日本疫情目前持續嚴峻，當局卻依然打算強行舉辦，引發國內外民眾反彈。國際奧委會主席巴赫19日則表示，到東奧舉行前，選手村內包含選手與相關人員在內的新冠疫苗率將會達到80%以上，同時承諾將追加派遣的醫護人員到選手村與比賽會場支援。

根據Sponichi報導，巴赫19日在會議中表示，截至目前為止，選手村的相關人員已有75%接種新冠疫苗，未來將會持續努力，保證在東奧舉行前將施打率提升超過80%，也就是說屆時選手村將會成為一個「安全的場所」。他補充道，藉由嚴格的防疫措施，一定能讓奧運更安全、安心的展開。

儘管全球對於日本仍然要舉辦東奧的決定感到擔憂，但世界衛生組織先前也表示，「相信國際奧委會、東京都政府以及日本政府會做出正確的決定。」巴赫說，世衛的態度也讓他們提升士氣，他相信世界衛生組織是有足夠的證據才會做出相關言論。

另外，巴赫也在會議中承諾，作為東京奧運新冠疫情對策，國際奧委會已向東京奧組會表示，將追加派遣醫療人員前往日本支援。

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