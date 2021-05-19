4天飆近千例　韓僑受衝擊！點破台灣「1心態」釀禍：榮耀光環沒了

▲ 外媒拍下三級警戒下的台北，捷運車廂空蕩蕩。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣近來面臨社區感染風暴，19日再添267起本土個案，引起外媒高度關注。南韓媒體指出，台灣在疫情初期相對快速防堵病毒，卻因防疫鬆綁與疫苗不足導致確診者激增。一名在台韓僑便表示，台灣防疫模範國的榮耀光環似乎因為鬆懈而消失了。

現居台北的韓僑金潤錫（김윤석，音譯）今（19日）早登上南韓TBS廣播節目表示，「台灣首都圈自13日至18日以來出現1052人確診，目前累計2260人染疫，多達46.5％的確診者都集中在近一週內。」

他進一步表示，台灣過去7至8個月以來，每天僅出現一至二名確診者，甚至掛零，最近上升至10、20例，15日一口氣增加180例，「4天增加近千例，讓我受到衝擊。『防疫失敗』的說法出現在各大媒體上，感覺人們過去信任的台灣防疫榮耀光環因為這次事件而消失了」，說明這波疫情自機師確診開始，擴散至附近飯店，再到飯店內其他旅客，「現在似乎已經散播到整個台北。」

針對本土爆發的原因，金潤錫直指台灣人防疫鬆懈，「感覺媒體不斷宣揚台灣是全球防疫表現最棒的國家、在疫情下經濟成長最亮眼等等」，認為有些人熟悉於這樣的環境，因此太過安逸。

▲ 雙北進入防疫三級警戒當天，民眾湧進賣場採買物資。（圖／記者林敬旻攝）

他提到，除了病毒擴散之外，民眾搶購民生用品的現象也很可觀。儘管政府官員出面呼籲停止掃貨，也已加速生產，「但對人們的心理好像沒有用。」

金潤錫認為，疫苗接種進度過慢也是導致疫情擴散的因素之一，「台灣人口不到2400萬，昨天為止僅有22萬人已接種，15日開始甚至不能打了。本來一般民眾也可以接種，只是要預約和自費。媒體又報導國外疫苗產生副作用的案例等等，導致民眾產生恐懼，所以很多人都沒打。現在確診者激增，想接種的人變多，疫苗數量就不足了。」

這則報導引發當地網友熱烈討論，紛紛留言表示，「2380萬人口2000例的話，就算不是淨土國，也還是模範國沒錯吧，韓國13萬例不也說是模範國嗎」、「不可能永遠擋住病毒，所以一定要打疫苗」、「韓國至少沒有出現掃貨」、「防疫沒有正確答案」、「是防疫模範沒錯啊，但只有台灣做好有什麼用？周遭全都是病毒才會導致台灣淪陷」。

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