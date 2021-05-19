15歲少女遺骸疑埋咖啡館地窖裡　時隔53年官方開挖

▲15歲巴斯多姆（Mary Bastholm）於1968年失蹤，至今下落不明。（圖翻攝自《CNN》官網）

實習記者巫彥臻／綜合報導

英國15歲少女瑪麗.巴斯多姆（Mary Bastholm）於1968年失蹤，案件至今尚未明朗。外媒近日報導，疑似屍體被埋在咖啡館，是連環殺人犯韋斯特（Fred West）夫婦與巴斯多姆常去的地方，警方因此展開調查。

偵緝總督察約翰.特納（John Turner）說，一家在咖啡館拍攝紀錄片的公司提供1張照片，疑是「藍色物質」埋在地下室廁所空隙，而巴斯多姆失蹤時帶著藍色外套與包包，身穿藍白色洋裝，此證據對警方來說非常重要。

專家分析後指出，地下室中存在結構異常，需要進一步探索，因此預計週三動工，來確定是否存在人類遺體，雖挖掘需數週的時間，巴斯多姆的家人仍表示，非常高興警察繼續尋找女兒，讓他們有機會休息。

報導提到，1995年羅絲.韋斯特（Rose West）被判處10件無期徒刑，她的丈夫弗雷德不認罪，將自己吊死在監獄裡，夫妻在數十年間殺死、性虐待多名年輕女性。有關巴斯多姆失蹤案，警方當時並沒有足夠證據逮捕他們，另有一說是弗雷德曾向兒子史蒂芬（Stephen）坦承殺害巴斯多姆，只是遺體未發現。