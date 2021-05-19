印度逾300名記者染疫死亡　官方拒列為「第一線工作者」

▲印度新冠疫情嚴峻。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

印度第二波疫情肆虐全國，重創身處第一線記者的生命安全，目前已有逾300名記者染疫死亡，單憑4月每日平均就有3名記者不治喪生，而5月時更攀升至4名，但全國仍有21個省政府不願將記者列為第一線工作者，提供與醫護人員、警察相同優先疫苗接種待遇，造成死亡人數不斷攀升．

據新德里「洞察力研究所」（Institute of Perception Studies）報告，目前有超過300名記者死於新冠疫情，其中238名已被核實，82名待調查核對中．死亡記者大多在報導中染疫或辦公室內感染，其中包括媒體機構記者、特派記者、自由記者、攝影記者與公民記者等．

印度第二波疫情對於新聞業工作者傷害遠大於第一波，2020年4月至12月第一波疫情共有56名記者不幸喪生，相比之下，單憑今年4月至5月16日截止，就已有171名記者染疫死亡．

A study has found that more than 300 media persons, including many well-known journalists, lost their lives due to the virus#CoronavirusIndia #Journalists

(@imkubool) https://t.co/VthlRyDy5X — IndiaToday (@IndiaToday) May 18, 2021

根據統計，41至50歲記者約佔死亡總數31%，31至40歲佔15%，51至60歲佔19％，61至70歲則佔24%，而約9%死者為71歲以上．

「洞察力研究所」所長尼莉馬（Kota Neelima）透露，死亡記者中，約有35%來自大城市，而高達64%（或153名記者）來自非大城市地區，包括印度農村或小城鎮．另外，約有55%來自平面媒體、25%來自電視與數位媒體、19%為自由記者．

印度新聞媒體委員會（Press Council of India）成員拉那（Anand Rana）表示，去年9月的會議中，已有人提出建議政府將記者列為第一線工作者，優先受到保護，委員會也曾向全國各省致信提出要求，目前有約16省將記者列入第一線工作者，包中央邦、北方邦、奧里薩邦等，提供記者更完善保護與醫療資源．