14人都說中！連續4天「神祕數字被證實」　網見267+8全愣了

▲陳時中公布今日確診病例數。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎本土疫情延燒，全國升至三級警戒，稍早記者會上，指揮官陳時中公布新增確診數，今（19）日國內增加267例本土病例、8例境外移入。不過，令人意外的是，16日開始，就一直有人搶在記者會前爆出「神祕數字」，且明顯是影射確診數，消息傳開後，也引發網友熱議。

有網友今（19）日早上9點多就於PTT的Gossiping板上，以「今天的神祕數字是」為題發文，提到神祕數字應該就快要曝光了，大家來猜一下吧。貼文一出，便吸引不少網友朝聖，其中，一共有13個人喊出「267」，而最早透露神祕數字的網友是在10點07分留言的。

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此外，下午1點半左右時，也有網友在PTT以「午間神祕感應」為題爆卦，表示他吃完午飯就去睡午覺，睡著睡著忽然接收到感應，「267+8」。而這組「267+8」分別就是今日的本土病例及境外移入數量。

▲▼有14人搶先曝光「神祕數字」。（圖／翻攝自PTT）

因此，就有不少網友表示，「到底去哪裡看數字」、「今天的夢比較晚」、「有內鬼」、「昨天感應得比較快」、「跟昨天差不多」、「記者會不用看了」、「如果樂透也這樣就好了」、「等好久了，我跟同事打賭就靠你贏了」、「怎麼一天比一天晚」、「先知再現」、「朝聖」。

事實上，類似情況已不是首次發生，資深媒體人周玉蔻16日早上11點46分就發文「207！還好不是幾何式成長！」而後17日也有網友爆出「333」、18日爆出「神祕數字240」。而湊巧的是，下午指揮中心記者會上，也證實這些數字都符合當日本土病例確診數。

16日本站報導《周玉蔻疑記者會前報確診數 陳時中「數目差不多」：這樣有違法嗎？》關於報數字違法與否，陳時中表示，要請法制研究一下，若是講的數目有誤，今天有10個確診卻講成100個，就有造謠嫌疑；或是有3百個講成3個，也會有掩蓋事實、報導不實的問題，但周玉蔻講的數目差不多，「我想這部分要由法制研議。」