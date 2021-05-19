確診者足跡熱點「加開篩檢站」　陳時中：綠色通道讓高接觸史先採

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情持續升溫，9日已增加1291例，指揮中心今（19）日宣佈全國升為第三級防疫警戒，除了持續提升醫療照顧外，也會協助地方調度支援。即起會對相關確診者足跡熱點，運用相關資訊做整合，在熱區增加篩站，也會要求篩檢站設立綠色通道，讓有症狀、高接觸史者得以及時採檢。

目前台北市及新北市、桃園、台中、彰化、台南等縣市都已設立快篩站，截至今日上午，累積開設24處。以供有需要的民眾前去篩檢，而民眾在篩檢過程中，除必須全程配戴口罩外，還要記得攜帶健保卡和身分證。

陳時中表示，這幾天大家都提到，疫情再擴散時，一定要有篩檢站，現在也要求地方整備，即時對於相關確診患者熱點足跡，運用相關資訊系統，做相關整合，畫出熱點區域，有可能是感染源，或者是確診者到過造成風險，都會增加篩檢站。

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陳時中也呼籲民眾，不要沒有症狀也來「檢驗看看」，容易造成醫療浪費資源，呼籲有症狀者再來採檢，讓醫療資源做最適當的使用，才有共同抗疫的可能。

他也要求各採檢站設立綠色通道，讓有症狀、高接觸史的，能即時採檢，因為這些是風險最高，能及時進行篩檢，隔離傳染源也會越快。

在安置確診者病患方面，陳時中表示，要第一時間將確診患者送至集中檢疫所或醫療院所，指揮中心會訂定相關指引，讓第一線執行人員知道怎麼做最有效的分流與照顧病患方法，也會要求一定時間，要求病人得到確診報告時，及時聯絡確診者，再依定時間內得到有效安置。

陳時中說，傳染病法清楚規定，地方政府執行相關必要措施，有相關傳染者或疑似傳染者不配合或規避，可以依67條做相關處分。